«Узурпация Западом». Шор объявил о создании политического блока «Победа»

Читайте нас в:

Политическая сила выступит за участие Молдавии во всех объединительных процессах на пространстве СНГ. Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета блока, в его самого и парламентария Марину Таубер - председателем и секретарем исполкома соответственно.

«Жизнь граждан стала в разы хуже (при президенте Майе Санду - прим. ред.). По сути, это тотальная узурпация Западом Республики Молдова», - подчеркнул политик.

Ранее Шор заявил, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» похоронила шансы на сотрудничество с Россией. В будущем ситуацию придется исправлять, добавил он.