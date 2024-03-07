Умерла свинья-художник по кличке Пигкассо

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«У нее был нюх на искусство», - написали авторы статьи.

Некоторые картины свиньи-живописца находятся в коллекциях известных спортсменов и актеров. В частности, работы животного купили Джордж Клуни, испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский актер и модель Эд Вествик.

По данным издания, свинью признали «самым успешным нечеловеческим художником в мировой истории». Цены на картины Пигкассо достигали 26 тысяч долларов.

Несколько лет назад свинью планировали забить на скотобойне. Животное спасла активистка-зоозащитница из Южной Африки Джоанн Лефсон и поселила его на своей ферме.

В один из дней поросенок попытался что-то нарисовать забытыми в клетке малярными кистями. После этого свинью нарекли Пигкассо. Она нарисовала более ста картин и заработала свыше миллиона долларов.