08 марта 2024, 10:59

Умер японский иллюстратор Акира Торияма

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Не стало японского иллюстратора Акиры Ториямы, автора популярной во всем мире манги Dragon Ball («Жемчуг дракона»). Он умер в возрасте 67 лет, сообщил журнал Weekly Shonen Jump.

«Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти», - написали авторы статьи.

Издание отметило, что мангу Ториямы полюбили не только в Японии, но и во всем мире. Его персонажи и дизайнерское чутье сильно повлияли на многих художников и создателей манги.

Торияма родом из центральной префектуры Айти. Впервые его работы опубликовали в начале 1980-х годов.

Иллюстратор прославился после создания манги Dragon Ball, которую увидели читатели в 1985 году. По ней также сняли множество аниме.

Япония Художники
08 марта 2024, 10:57
«Мезозойский постмодерн». Захарова высмеяла речь Байдена в конгрессе
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Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала выступление президента США Джо Байдена в конгрессе. В своем Telegram-канале она назвала речь американского лидера «мезозойским постмодерном» и поймала его на признании в нехватке ума.

«Послушала выступление Байдена в конгрессе. Это какой-то мезозойский постмодерн», - поделилась впечатлениями Захарова.

Она напомнила, что президент США обратился к Владимиру Путину и подчеркнул, что не покинет должность. При этом в конце речи добавил, что ушел бы прямо сейчас, если бы был умным.

«То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», - отметила Мария Захарова.

Припомнила она и слова президента США о дешевых медикаментах в Москве. По словам представителя МИД, российским дипломатам придется добавлять в список целей для поездок в Россию графу «За лекарствами по совету Байдена».

Тему препаратов американский лидер затронул в конгрессе. Глава государства отметил, что лекарства в России стоят дешевле , чем в США.

США Дипломатия Лекарства Мария Захарова Джо Байден
08 марта 2024, 10:25
Северная Корея объявила об артиллерийских маневрах со стрельбой «по столице врага»
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Северокорейская армия провела масштабные учения, в рамках которых военные стреляли из дальнобойных орудий, способных ударить по Сеулу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Маневры прошли 7 марта под командованием лидера КНДР Ким Чен Ына. Учения также посетили начальник Генштаба КНА Ли Ен Гиль и министр обороны Кан Сун Нам.

В агентстве отметили, что целью маневров являлась проверка способности артиллерийских частей атаковать «столицу врага». Учения прошли успешно, и Ким Чен Ын поздравил военнослужащих с проведением стрельб.

Он заявил, что войска КНДР следует держать в состоянии боеготовности, «чтобы беспощадным и быстрым ударом перехватить инициативу во время вступления в настоящий бой».

Ранее лидер Северной Кореи предупредил недоброжелателей , что государство даст жесткий ответ на попытки провокаций. Ким Чен Ын рассказал, что военные смогут защитить суверенитет страны. Он также назвал жителей Южной Кореи марионетками и пригрозил стране оккупацией.

Северная Корея Стрельба Военные учения Военные Южная Корея КНДР Армия
08 марта 2024, 09:32
Стали известны мировые лидеры цветочного экспорта
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Больше всего цветов в мире по итогам 2023 года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор. Суммарная стоимость их поставок составила 6,6 миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости».

Нидерланды стали абсолютными лидером в торговле цветами - за прошлый год страна продала 552 тысячи тонн на 4,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Колумбия, которая заработала на цветах 1,1 миллиарда долларов, а третье - Эквадор с экспортом на 987 миллионов долларов.

В пятерке лидеров оказались Кения и Нигерия. За ними расположились Италия, Китай, Канада, Малайзия и ЮАР.

«При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия - в четыре раза», - написали авторы материала.

Россия в 2023 году экспортировала цветы на 40 тысяч долларов.

Цветы - традиционный подарок женщинам на 8 Марта. Однако не стоит забывать про экологию: лучше отказаться от неперерабатываемой упаковки для букетов. Как правило, она состоит из полипропилена, а переработать его невозможно. После праздников все это превращается в отходы, и тысячи тонн пластика отправляются на полигоны. Сами цветы также могут нанести вред окружающей среде: при больших поставках в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа и пестицидов.

Италия Экспорт Россия Нидерланды Китай Эквадор
08 марта 2024, 09:28
«Мрачная и неамериканская». Карлсон разнес речь Байдена перед конгрессом
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Послание президента США Джо Байдена к конгрессу является самой мрачной и антиамериканской речью за всю историю страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Репортер назвал американского лидера дряхлым стариком, который занимается злобной и жестокой демагогией.

«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», - отметил Карлсон.

Ранее с критикой в адрес Байдена выступил экс-лидер США Дональд Трамп. Он назвал его речь позорной. По его мнению, послание Байдена оказалось худшим из когда-либо произнесенных. Трамп добавил, что в выступлении главы государства отсутствовало сострадание, но был гнев.

В речи Байдена не обошлось и без оговорок. Американский президент при рассказе о социальных проектах страны случайно рекомендовал гражданам слетать в Россию за дешевыми лекарствами. Байден извинился за свой конфуз, но признался, что в Москве медицинские препараты наверняка стоят дешевле, чем в США.

США Конгресс США Джо Байден Такер Карлсон

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