Умер японский иллюстратор Акира Торияма

«Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти», - написали авторы статьи.

Издание отметило, что мангу Ториямы полюбили не только в Японии, но и во всем мире. Его персонажи и дизайнерское чутье сильно повлияли на многих художников и создателей манги.

Торияма родом из центральной префектуры Айти. Впервые его работы опубликовали в начале 1980-х годов.

Иллюстратор прославился после создания манги Dragon Ball, которую увидели читатели в 1985 году. По ней также сняли множество аниме.