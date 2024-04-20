Умер мужчина, поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке
Мужчина, который совершил самоподжог рядом со зданием суда в Нью-Йорке, скончался, сообщила газета New York Post. В момент ЧП в суде рассматривали дело бывшего президента США Дональда Трампа.
«Макс Аззарелло умер через несколько часов после того, как поджег себя», - процитировало издание полицию.
Один из очевидцев рассказал прессе, что сначала мужчина подбрасывал в воздух брошюры, а затем облился горючей жидкостью. По словам других свидетелей, он выглядел вполне спокойным. Позже комиссар пожарной службы Нью-Йорка Лора Кавана сообщила о критическом состоянии пострадавшего.
Журналисты уточнили, что Аззарелло жил во Флориде, ему было 37 лет.
В феврале 2024 года акт самосожжения совершил житель села Довольное в Новосибирской области. На место ЧП сразу же прибыли все экстренные службы. Подробности о происшествии не уточнялись.