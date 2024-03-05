Умер барабанщик Blackberry Smoke Брит Тернер

«С глубочайшей печалью мы сообщаем всем, что наш брат ушел из этой жизни», - заявили участники группы.

В 2022 году Тернеру диагностировали глиобластому. Все это время он боролся с раком мозга.

По словам представителей Blackberry Smoke, Брит был очень заботливым, целеустремленным и чутким человеком, на которого всегда можно положиться.

У Тернера осталась супруга Шеннон Сорреллс, с которой они прожили 20 лет. Незадолго до смерти музыканта она поздравляла его с годовщиной.