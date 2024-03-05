05 марта 2024, 17:49

Умер барабанщик Blackberry Smoke Брит Тернер

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Барабанщик хард-рок- и сатерн-рок-коллектива Blackberry Smoke Брит Тернер скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

«С глубочайшей печалью мы сообщаем всем, что наш брат ушел из этой жизни», - заявили участники группы.

В 2022 году Тернеру диагностировали глиобластому. Все это время он боролся с раком мозга.

По словам представителей Blackberry Smoke, Брит был очень заботливым, целеустремленным и чутким человеком, на которого всегда можно положиться.

У Тернера осталась супруга Шеннон Сорреллс, с которой они прожили 20 лет. Незадолго до смерти музыканта она поздравляла его с годовщиной.

Музыка Рак
05 марта 2024, 17:24
Захарова назвала настоящую причину отставки Виктории Нуланд
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Причиной ухода Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провальная антироссийская политика Белого дома. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала новость о намерении Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели и высказала свое мнение о политическом курсе администрации президента США Джо Байдена.

«Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно», - предположила Захарова.

Она напомнила о том, что Нуланд посещала в России православную церковь. Захарова иронично отметила, что российские дипломаты замолвят за нее словечко в монастыре, если та вдруг захочет «замолить грехи».

«Кстати, помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко», - добавила представитель МИД.

Ранее Нуланд указала на несоответствие России желаниям США. По ее словам, российские политические устремления «не устраивают» Белый дом.

США Отставки Белый дом в США Мария Захарова Россия МИД РФ
05 марта 2024, 17:21
Нуланд покинет должность заместителя госсекретаря США в ближайшие недели
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свою должность в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, чьи слова привело РИА «Новости».

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам», - сказал политик.

В своей работе Нуланд олицетворяла стремление Соединенных Штатов вернуть дипломатии центральное положение во внешней политике, отметил Блинкен. Также замгоссекретаря показывала намерение возродить «глобальное лидерство Америки».

Ранее Виктория Нуланд посетила Украину. Ее визит стал для властей страны полной неожиданностью. В официальном расписании замгоссекретаря не значились даты посещения Украины.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, поездка Нуланд в Киев стала свидетельством того, что Америка сворачивает свой проект на Украине. Это был прощальный визит, считает Карасев.

США Госдеп США
05 марта 2024, 17:17
Россия и Китай запланировали отправку ядерной установки на Луну в 2030-х
Unsplash
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Роскосмос планирует совместную с китайскими коллегами отправку ядерной энергетической установки на Луну в 2033–2035 годах. Об этом рассказал гендиректор корпорации Юрий Борисов.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект - где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», - процитировало его РИА «Новости».

Заявление прозвучало на марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Борисов добавил, что из соображений радиационной безопасности миссию собираются провести в автоматическом режиме. Необходимые для создания такой установки технологические задачи уже почти удалось решить.

Глава Роскосмоса пояснил, что работу аппаратуры станции на Луне можно будет обеспечить лишь за счет ядерной энергетики, поскольку традиционные для космонавтики солнечные батареи не подойдут. Дело в том, что лунные сутки длятся 27 земных, половину этого времени свет солнца не падает на поверхность Луны.

Россия и Китай также планируют вместе построить Международную научную лунную станцию.

Луна Роскосмос Россия Китай
05 марта 2024, 16:12
Кейт Миддлтон заметили на публике впервые после операции
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Жену принца Уильяма, наследника британского престола, Кейт Миддлтон запечатлели на фото впервые после операции на брюшной полости. Ее заметили рядом с Виндзорским замком в Великобритании, сообщил TMZ.

До этого принцессу видели во время празднования Рождества в Сандрингеме с принцем Уильямом, их детьми и остальными членами королевской семьи.

Длительное отсутствие принцессы породило слухи о ее состоянии. Испанская журналистка Конья Кальеха заявила, что операция прошла с осложнениями и врачи подключили пациентку к ИВЛ.

В конце января представители Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, объявили о возвращении Миддлтон домой в Виндзорский замок после планового хирургического вмешательства.

По данным издания, принцессу Уэльскую заметили в понедельник впервые с декабря. На снимке Миддлтон находилась в салоне автомобиля Audi на пассажирском сиденье. Управляла машиной ее мать Кэрол. Женщины вели себя сдержанно, слегка улыбались.

Фото Врачи Королевская семья Британии

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