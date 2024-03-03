03 марта 2024, 19:40

Удар Израиля по кольцевой развязке в Газе убил десятки человек

Global Look Press
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Израильские военные нанесли удар по кольцевой развязке Дауд в Газе. Жертвами стали десятки человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав палестинского анклава. В ведомстве назвали произошедшее ужасающей резней.

«Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», - подчеркнули в министерстве.

В конце февраля палестинские издания сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, когда сотни жителей собрались, чтобы получить гумпомощь. По данным Минздрава анклава, жертвами тогда стали 118 человек, еще 760 пострадали.

В ЦАХАЛ тогда заявили, что палестинцы бросились «обворовывать грузовики с гумпомощью», началась давка, поэтому несколько десятков человек получил травмы. Позже представители Армии Израиля указали, что жители погибли в давке и под колесами грузовиков.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 марта 2024, 19:21
Школьников на Тайване отправят в отпуск на фоне роста самоубийств
Global Look Press
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Средние школы Тайваня с марта планируют предлагать учащимся отпуска по охране психического здоровья для решения психологических проблем. Об этом сообщило издание Focus Taiwan.

По данным Минобрнауки Тайваня, проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое состояние на фоне выгорания в школе. Запуск таких отпусков заинтересовал уже более 40 учебных заведений страны.

В ведомстве отметили, новую меру могут официально внедрить со следующего учебного года во всех средних школах и профессионально-технических училищах.

По данным издания The Guardian, в период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос более чем в два раза. Минздрав Тайваня сообщал, что число суицидов в стране достигло трехлетнего пика - 3787 случаев за 2022 год.

Дети Школы Отпуск Тайвань
03 марта 2024, 18:50
Утечку записи разговора военных бундесвера связали с информационной войной
РИА «Новости»
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Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи разговора немецких военных об ударах по Крыму ракетами Taurus является частью информационной войны России. Его слова передало РИА «Новости».

По словам Писториуса, сейчас началось расследование утечки, первые результаты появятся в начале следующей недели. При этом министр подчеркнул, что ему неизвестно о других утечках информации.

«Офицеры обсуждали различные сценарии, но это не означает „зеленого света“ для передачи Киеву ракет Taurus», - подытожил он.

Запись разговора немецких офицеров опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она не исключила, что могут быть еще записи.

Германия Ракеты Военные Россия Киев
03 марта 2024, 18:36
«Ждите». Симоньян допустила новые публикации после обнародования беседы военных ФРГ
РИА «Новости»
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Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что может сделать новые публикации после обнародования аудиозаписи беседы офицеров армии ФРГ об атаке на Крымский мост. Об этом она написала в Telegram-канале.

«Дадут еще - опубликую еще. Откуда получила - там больше нету. Ждите», - подчеркнула журналист.

В пятницу, 1 марта, Симоньян опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» запись разговоров высокопоставленных военных немецкой армии, которые обсудили детали вероятной атаки на Крымский мост. В ходе обсуждения они предложили разбить общую операцию на несколько этапов и обратиться за помощью в планировании к Великобритании.

На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в Европе все еще силен лагерь политиков, которые относятся к России очень враждебно и не меняют своего курса.

Крымский мост Журналистика Военные Европа Россия
03 марта 2024, 18:09
Военных ФРГ уличили в непрофессионализме
Global Look Press
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Публикация переговоров немецких офицеров о возможной атаке дальнобойными ракетами Taurus на Крымский мост показала непрофессионализм армейской элиты Германии. Об этом РИА «Новости» заявила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

По ее мнению, на фоне скандала немецкая сторона показала свою беспомощность, пытаясь всеми способами скрыть информацию.

«Публикация представила очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты. Как они к Wi-Fi подключаются и ведут обсуждения. А ведь каждый подросток знает, как зашифровать конференцию», - добавила Кнайсль.

В минувшую пятницу главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись, на которой военные Германии обсуждали возможную атаку на Крымский мост.

Министерство обороны ФРГ отказалось комментировать эту ситуацию.

Канцлер Германии Олаф Шольц в то же время заявил, что выяснение всех обстоятельств возникновения утечки ведется очень интенсивно.

Германия Австрия Крым

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