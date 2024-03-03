Удар Израиля по кольцевой развязке в Газе убил десятки человек

«Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены», - подчеркнули в министерстве.

В конце февраля палестинские издания сообщали, что ЦАХАЛ нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, когда сотни жителей собрались, чтобы получить гумпомощь. По данным Минздрава анклава, жертвами тогда стали 118 человек, еще 760 пострадали.

В ЦАХАЛ тогда заявили, что палестинцы бросились «обворовывать грузовики с гумпомощью», началась давка, поэтому несколько десятков человек получил травмы. Позже представители Армии Израиля указали, что жители погибли в давке и под колесами грузовиков.