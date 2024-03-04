04 марта 2024, 03:32

Тысячи заключенных сбежали из тюрьмы на Гаити

Pixabay
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Десять человек погибли при побеге заключенных из тюрьмы в Гаити. Всего из места лишения свободы вырвались тысячи осужденных. Об этом сообщило агентство AFP.

По данным агентства, до нападения в тюрьме находились около 3,8 тысячи заключенных, сейчас их осталось около сотни.

Ранее радиостанция Métronome сообщала, что вооруженные люди совершили нападение на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе. В ходе беспорядков на свободе оказалось неизвестное число заключенных.

Сотрудникам охраны пришлось отступить под натиском разъяренной толпы. На фоне общей ситуации в столице сейчас пока сложно установить точное количество сбежавших из тюрьмы.

В Гаити наблюдается многолетний политический кризис. Его существенное обострение произошло в июле 2021 года после убийства президента Жовенеля Моиза. Власти долгое время бездействовали, что привело к росту влияния группировок.

Тюрьмы Убийство президента Гаити
04 марта 2024, 02:29
«Элвис Пресли» снимал порно в мотеле со школьницей
Pxhere
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В США полицейские поймали в мотеле двойника Элвиса Пресли с голой 16-летней школьницей. Об этом сообщило издание Law and Crime.

Полицейские арестовали 45-летнего Мэтью Шантелуа 24 января в городе Эри, штат Пенсильвания. Это произошло в номере мотеля, который мужчина снял поздней ночью. Шантелуа обнаружили в компании обнаженной девушки, которая сбежала из дома в штате Нью-Йорк.

Артиста обвинили в сексуальной эксплуатации ребенка и создании визуального контента сексуального характера с участием несовершеннолетних. Если мужчину признают виновным, ему грозит до 60 лет тюрьмы.

Мэтью Шантелуа работал двойником Элвиса Пресли и других знаменитостей около 30 лет.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что гей-пара из Атланты занималась растлением двух маленьких приемных сыновей. Отцы принуждали детей заниматься с ними оральным сексом и предлагали их другим мужчинам.

США Мужчины Актеры
03 марта 2024, 23:53
Швейцарцы на референдуме одобрили себе 13-ю пенсию
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Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии. Результаты референдума опубликовали на сайте правительства.

Согласно результатам голосования, 74,72%% избирателей не захотели, чтобы повышали пенсионный возраст, а 58,24% поддержали введение 13-й пенсии. Общая явка составила 58%.

По предварительным расчетам властей Швейцарии, на выплату 13-й пенсии ежегодно потребуется более четырех миллиардов франков. Механизм изыскания средств для пенсии инициаторы референдума пока не предоставили. Шведское правительство представит решение о новых выплатах до конца 2024 года.

Власти Швейцарии внимательно следят за соблюдением антироссийских санкций. Эту обязанность возложили на Госсекретариат по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обвинений в «бездействии в предотвращении обхода ограничений».

Пенсия Швейцария
03 марта 2024, 23:34
«Потопят все». Сценарий войны с Россией раскрыли в США
РИА «Новости»
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Российский подводный флот потопит корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу, в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав. Об этом бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

«Мы не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что российские подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки», - сказал он.

Полковник отметил, что на сегодняшний день российские атомные субмарины обладают гораздо большей результативностью, чем их предшественники во Вторую мировую войну, Ранее стало известно о планах Швеции начать строительство двух новых подводных лодок , чтобы противодействовать России. Посольство РФ призвало шведские власти прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой».

США Корабли Россия
03 марта 2024, 21:47
Королева Камилла улетела отдыхать, оставив онкобольного мужа
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Королева Камилла на фоне сложностей во дворце решила временно уехать из Англии. На днях она улетела в теплые края, сообщило Daily Mail.

По данным издания, королева отправилась отдыхать на частном самолете. Вернуться к работе Камилла Паркер-Боулз планирует уже 11 марта на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

После новостей об онкологии у короля Карла III Камилла бросила все силы, чтобы заботиться о нем. Также ей пришлось заменять на официальных приемах Кейт Миддлтон, которой в январе сделали операцию.

Согласно данным The Sun , после смерти Карл III королева Камилла утратит свой титул. Вместо этого она станет вдовствующей королевой.

В начале февраля этого года стало известно, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак предстательной железы. Сначала он находился в Сандрингемском дворце в Норфолке, но потом принял решение вернуться в Лондон, чтобы продолжить лечение.

Англия Карл III

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