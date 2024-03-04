Тысячи заключенных сбежали из тюрьмы на Гаити

По данным агентства, до нападения в тюрьме находились около 3,8 тысячи заключенных, сейчас их осталось около сотни.

Ранее радиостанция Métronome сообщала, что вооруженные люди совершили нападение на национальную тюрьму в столице Гаити Порт-о-Пренсе. В ходе беспорядков на свободе оказалось неизвестное число заключенных.

Сотрудникам охраны пришлось отступить под натиском разъяренной толпы. На фоне общей ситуации в столице сейчас пока сложно установить точное количество сбежавших из тюрьмы.

В Гаити наблюдается многолетний политический кризис. Его существенное обострение произошло в июле 2021 года после убийства президента Жовенеля Моиза. Власти долгое время бездействовали, что привело к росту влияния группировок.