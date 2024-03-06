Турецкий грузовой терминал отказался принимать нефть из России

Экс-президент США Дональд Трамп попытался заручиться финансовой поддержкой миллиардера Илона Маска: уж больно неравные предвыборные бюджеты у 45-го и 46-го президентов США. Не исключено, что хозяин SpaceX поможет республиканцу — это откроет путь в политику и ему самому.

Политолог напомнил, что Маск по характеру - натура творческая. Он отличается неординарным подходом к любым вопросам. Ведь в отличие от других богачей, третий богатейший человек планеты не просто удачливый бизнесмен: ранее он хорошо показал себя в IT-сфере.

«Объективно - способности у него есть и он может проявить себя в политике. Сейчас он, похоже, показывает свои симпатии не столько кандидату на пост президента США Дональду Трампу, сколько Республиканской партии. Видимо, и сам Маск пользуется наибольшей популярностью среди республиканцев», - предположил Оленченко.

Он добавил, что подтвердить эту версию может простой мониторинг акционеров компаний Маска - достаточно посмотреть, к какому политическому курсу они тяготеют.

Маск сможет стать политиком Маск сильно отличается от своих соседей по клану миллиардеров - те чаще всего предпочитают публично не высказываться на темы актуальных международных проблем, отметил в разговоре с «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Гений, миллиардер, шутник Трамп и Маск сходятся во мнении по многим вопросам: оба не любят Байдена, уверены, что с Россией лучше дружить, не видят смысла в НАТО. Однако главу SpaceX нельзя назвать оппозиционером: его компании имеют контракты с госструктурами США , сам он не отказывается лично консультировать Белый дом.

Маск публично выступал за прекращение российско-украинского конфликта и не единожды утверждал, что главное препятствие в переговорах России и Украины - финансовая помощь ВСУ от Евросоюза и США. При этом сам бизнесмен по-прежнему обеспечивает украинскую армию связью посредством спутников Starlink.

Миллиардер известен своими щедрыми, хоть и эксцентричными жестами. Например, осенью прошлого года он предложил владельцам «Википедии» миллиард долларов за смену названия на другое - созвучное нынешнему, но не слишком приличное.

Трамп ищет помощи у Маска Кандидат в президенты США Дональд Трамп 3 марта встретился в Палм-Бич, штат Флорида, с миллиардером Илоном Маском. Вероятно, политик рассчитывал на финансовую поддержку своей президентской кампании, предположила газета The New York Times.

Помощь основателя SpaceX может оказаться довольно кстати: бюджет предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена составляет 130 миллионов долларов, тогда как у Трампа он в 10 раз меньше. Состояние самого Маска оценивается в 192 миллиарда - он третий богатейший человек в мире, напомнил Bloomberg.

Ранее Маск поддерживал и республиканцев, и демократов, также он не раз желал поражения Байдену. Однако и с Трампом у миллиардера тоже были трения. Последний раз в 2022 году экс-президент США обвинил бизнесмена в вымаливании государственных субсидий. Дело закончилось взаимными оскорблениями, писал Reuters.