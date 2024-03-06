06 марта 2024, 19:14

Турецкий грузовой терминал отказался принимать нефть из России

Unsplash
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Турецкая компания Global Terminal Services, управляющая грузовым терминалом «Дортиол» в провинции Хатай, объявила о прекращении приема нефтепродуктов из России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Компания также отказалась принимать любую продукцию, загруженную в российских портах.

«GTS решила прервать все возможные связи с российской нефтью», - указали представители фирмы.

Прием нефти из России не возобновится даже в том случае, если товары не будут нарушать санкции, а также какие-либо законы или правила, подчеркнули в компании.

Ранее агентство информировало о торговых проблемах между турецкой и российской сторонами. Сложности возникли из-за американских санкций против финансовых организаций Турции. Белый дом с помощью указа заморозил турецко-российскую торговлю, а также замедлил многие платежи, связанные с энергетической сферой.

Из-за антироссийских ограничений также пострадали клиенты крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов. Финансовые организации начали закрывать счета россиян.

Турция Санкции Нефть Россия Экономика
06 марта 2024, 17:09
Стали известны результаты праймериз Трампа и Байдена
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Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний американский лидер Джо Байден выиграли праймериз в большинстве штатов в «супервторник». Об этом сообщил телеканал CNBC.

Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в 14 штатах из 15. В Вермонте он уступил бывшему губернатору Южной Каролины Никки Хейли, которая получила 50% голосов.

Байден проиграл праймериз в Американском Самоа. Его обошел предприниматель из Мэриленда - Джейсон Палмер , недавно начавший политическую карьеру.

«На собрании был подан всего 91 голос, и Палмер выиграл 50 из них. Байден ушел с 41 результатом», - написали авторы материала.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Байден не в состоянии управлять США. Действующий президент снова придет к власти, если результаты выборов фальсифицируют. По мнению Карлсона, победа Байдена станет шуткой над демократией.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы Такер Карлсон
06 марта 2024, 16:02
Миллиардер на пути к большой игре. Маск может стать донором для Трампа
Телеканал «360»
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Экс-президент США Дональд Трамп попытался заручиться финансовой поддержкой миллиардера Илона Маска: уж больно неравные предвыборные бюджеты у 45-го и 46-го президентов США. Не исключено, что хозяин SpaceX поможет республиканцу — это откроет путь в политику и ему самому.

Политолог напомнил, что Маск по характеру - натура творческая. Он отличается неординарным подходом к любым вопросам. Ведь в отличие от других богачей, третий богатейший человек планеты не просто удачливый бизнесмен: ранее он хорошо показал себя в IT-сфере.

«Объективно - способности у него есть и он может проявить себя в политике. Сейчас он, похоже, показывает свои симпатии не столько кандидату на пост президента США Дональду Трампу, сколько Республиканской партии. Видимо, и сам Маск пользуется наибольшей популярностью среди республиканцев», - предположил Оленченко.

Он добавил, что подтвердить эту версию может простой мониторинг акционеров компаний Маска - достаточно посмотреть, к какому политическому курсу они тяготеют.

Маск сможет стать политиком Маск сильно отличается от своих соседей по клану миллиардеров - те чаще всего предпочитают публично не высказываться на темы актуальных международных проблем, отметил в разговоре с «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Гений, миллиардер, шутник Трамп и Маск сходятся во мнении по многим вопросам: оба не любят Байдена, уверены, что с Россией лучше дружить, не видят смысла в НАТО. Однако главу SpaceX нельзя назвать оппозиционером: его компании имеют контракты с госструктурами США , сам он не отказывается лично консультировать Белый дом.

Маск публично выступал за прекращение российско-украинского конфликта и не единожды утверждал, что главное препятствие в переговорах России и Украины - финансовая помощь ВСУ от Евросоюза и США. При этом сам бизнесмен по-прежнему обеспечивает украинскую армию связью посредством спутников Starlink.

Миллиардер известен своими щедрыми, хоть и эксцентричными жестами. Например, осенью прошлого года он предложил владельцам «Википедии» миллиард долларов за смену названия на другое - созвучное нынешнему, но не слишком приличное.

Трамп ищет помощи у Маска Кандидат в президенты США Дональд Трамп 3 марта встретился в Палм-Бич, штат Флорида, с миллиардером Илоном Маском. Вероятно, политик рассчитывал на финансовую поддержку своей президентской кампании, предположила газета The New York Times.

Помощь основателя SpaceX может оказаться довольно кстати: бюджет предвыборной кампании нынешнего американского президента Джо Байдена составляет 130 миллионов долларов, тогда как у Трампа он в 10 раз меньше. Состояние самого Маска оценивается в 192 миллиарда - он третий богатейший человек в мире, напомнил Bloomberg.

Ранее Маск поддерживал и республиканцев, и демократов, также он не раз желал поражения Байдену. Однако и с Трампом у миллиардера тоже были трения. Последний раз в 2022 году экс-президент США обвинил бизнесмена в вымаливании государственных субсидий. Дело закончилось взаимными оскорблениями, писал Reuters.

США Дональд Трамп Илон Маск Деньги Выборы президента США Джо Байден
06 марта 2024, 14:08
Стало известно, когда Швеция официально вступит в НАТО
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Швеция официально вступит в НАТО 11 марта. Об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем», - указали в СМИ.

Поднятие флага официально ознаменует членство страны в Североатлантическом альянсе. В церемонии подписания документа о вступлении Швеции в блок будет принимать участие премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими Вооруженными силами Микаэль Бюден.

Накануне Тамаш Шуйок вступил в должность президента Венгрии. Первым делом он ратифицировал членство скандинавского государства в НАТО.

Власти Швеции ожидали вступления в блок еще 1 марта. Но процедуру отложили из-за смены венгерского лидера.

Швеция НАТО
06 марта 2024, 13:39
Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал напряженными переговоры о ЗАЭС в Сочи
РИА «Новости»
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Встреча в Сочи, на которой представители МАГАТЭ, Росатома, МИД и Минобороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС, оказалась напряженной. Об этом заявил гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси, сообщило РИА «Новости».

Он рассказал, что благодаря переговорам смог дать оценку обстановке вокруг Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ встретится в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Гросси и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев проинформируют российского лидера о своих контактах.

В марте специалисты начали проводить ремонт первого энергоблока ЗАЭС. Директор ядерного объекта Юрий Черничук подчеркнул, что профилактические работы выполнят на всех общестанционных объектах. Специалисты также уделят пристальное внимание оборудованию систем безопасности и генераторам.

Сочи Переговоры МИД РФ Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом

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