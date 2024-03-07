Трусы принца Гарри ушли с молотка за 250 тысяч долларов

Ныне выступающий в защиту традиционных семейных ценностей, 39-летний принц Гарри, живет счастливой семейной жизнью со своей супругой Меган Маркл и их двумя детьми - четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет. Однако он не всегда был примерным семьянином.

В августе 2012 года 27-летний принц Гарри провел выходные с друзьями в Лас-Вегасе. На частной вечеринке в роскошных апартаментах отеля Wynn Las Vegas их развлекала команда стриптизерш, в том числе и Кэрри Райхерт. После встречи с принцем она даже приняла псевдоним «Ройял».

Райхерт рассказала, что во время приватного танца между ней и Гарри возникла страсть. Принц даже сбросил свои трусы, которые Кэрри забрала как трофей.

Спустя годы 52-летняя американка продала эти черные боксеры за 250 тысяч долларов владельцу стрип-клуба в Сан-Диего. Покупатель трусов решил открыть музей, посвященный принцу Гарри.

«По моим оценкам, здесь, в Калифорнии, живут около миллиона британцев или людей с британским происхождением, и они наверняка хотели бы увидеть трусы Гарри», - процитировал предприимчивую экс-стриптизершу Daily Mail.

Кэрри также вспоминала, что весельчак-принц тогда импровизировал на «воздушной гитаре», исполняя хит Майкла Джексона «Beat It» и прикрывая гениталии перчаткой.