Труп британской актрисы со связанными руками нашли в ее доме

В материале сказано, что труп 79-летней артистки обнаружили 6 марта внутри ее дома. Как рассказал двоюродный брат знаменитости, родственники переживали за безопасность Ричардс, так как она находилась на ранней стадии слабоумия.

«Она была очень дружелюбным человеком, очень общительным и откровенным», - сказал родственник артистки.

Первой тело актрисы увидела ее подруга, пришедшая проведать звезду. Артистка не отвечала ей с вечера 5 марта, поэтому та решила лично к ней отправится. Когда она приехала к дому, то увидела закрытые парадные ворота. При этом дверь оказалась приоткрытой. Подруга позвала хозяйку дома, но ей никто не ответила. Тогда женщина вошла в дом и уже внутри увидела бездыханное тело.

По предварительным данным, звезду могли связать грабители. На ее теле не нашли следов насильственной смерти.

Поклонники знают Ричардс как звезду фильмов 1970-х годов. Она снималась в таких проектах, как «Проклятие темно-красного алтаря», «Королевский суд», «Фостеры», «Черная змея», «Выбирайте выражения», «Призрак полуденного солнца» и других.