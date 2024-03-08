08 марта 2024, 22:40

Труп британской актрисы со связанными руками нашли в ее доме

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Британскую актрису Висселлу Ричардс, известную под псевдонимом Викки Ричардс, нашли мертвой со связанными руками в собственной спальне. Об этом рассказали журналисты издания Express.

В материале сказано, что труп 79-летней артистки обнаружили 6 марта внутри ее дома. Как рассказал двоюродный брат знаменитости, родственники переживали за безопасность Ричардс, так как она находилась на ранней стадии слабоумия.

«Она была очень дружелюбным человеком, очень общительным и откровенным», - сказал родственник артистки.

Первой тело актрисы увидела ее подруга, пришедшая проведать звезду. Артистка не отвечала ей с вечера 5 марта, поэтому та решила лично к ней отправится. Когда она приехала к дому, то увидела закрытые парадные ворота. При этом дверь оказалась приоткрытой. Подруга позвала хозяйку дома, но ей никто не ответила. Тогда женщина вошла в дом и уже внутри увидела бездыханное тело.

По предварительным данным, звезду могли связать грабители. На ее теле не нашли следов насильственной смерти.

Поклонники знают Ричардс как звезду фильмов 1970-х годов. Она снималась в таких проектах, как «Проклятие темно-красного алтаря», «Королевский суд», «Фостеры», «Черная змея», «Выбирайте выражения», «Призрак полуденного солнца» и других.

Великобритания Женщины
08 марта 2024, 22:49
Своеобразная реакция спикера Джонсона на слова Байдена об оружии попала на видео
РИА «Новости»
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Спикер палаты представителей конгресса США Майкл Джонсон во время выступления президента США Джо Байдена красноречиво закатывал глаза и качал головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео, трансляцию вел YouTube-канал FOX 11 Los Angeles.

Мария Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе «мезозойским постмодерном». Она поймала американского лидера на признании, что ему не хватает ума, чтобы уйти.

Байден затронул тему огнестрельного оружия и упомянул своего предшественника, который не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах Джонсон закатил глаза.

Глава Белого дома заявил, что он, в отличие от Дональда Трампа, подписал «самый важный закон», чтобы избежать неправомерного применения огнестрельного оружия. Байден говорил о стрельбе в Айове, где пострадали дети.

США Конгресс США Оружие Джо Байден
08 марта 2024, 21:57
Военные Франции начали подготовку к высокоинтенсивному конфликту
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Французские войска начали подготовку к высокоинтенсивному военному конфликту в условиях, приближенных к реальности. Об этом заявил изданию Politico руководитель Центра боевой подготовки (CENTAC) полковник Аксель Дени.

По его словам, современный мир не отличается дружелюбием, он нестабилен и полон опасностей.

«Мы готовимся к культуре бдительности, готовности <…> CENTAC - единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война», - подчеркнул военный.

По данным издания, на полигоне, площадь которого составляет 120 квадратных километров, совместные учения проводят пехота, бронетехника, артиллерия и инженерные войска.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон скорректировал свои слова о возможности отправки европейских военных на Украину, заявив, что «не исключать чего-то - не означает делать это». До этого он допустил, что страна может ввести свои войска на Украину, если российская армия продвинется в сторону Одессы или Киева.

Военные Эммануэль Макрон Армия Франция
08 марта 2024, 21:47
«Большая напряженка». ЕС предупредили о катастрофе из-за нехватки важного ресурса
Pxhere
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Между странами Евросоюза может вспыхнуть конфликт. Причина кроется в дефиците пресной воды, рассказал «Вечерней Москве» финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, нехватка этого важного ресурса в Европе не такая серьезная, как в Африке.

«Но в странах Европы с источниками пресной воды тоже большая напряженка, потому что она нужна не только для бытового потребления», - отметил эксперт.

Значительная часть производств работает на водных ресурсах и использует их в большом количестве. На этом фоне из-за природных катаклизмов сокращается количество источников пресной воды.

Дефицит ресурса приведет к вводу ограничений потребления воды в Евросоюзе. Это станет причиной раскола между странами-участницами сообщества. Если бы в ЕС мыслили рационально, то предложили бы провести водопровод из России в западную часть региона, считает Беляев.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев также не исключил, что европейские государства начнут страдать от дефицита пресной воды из-за ее неравномерного распределения по планете.

Катастрофы Европа Россия Евросоюз
08 марта 2024, 21:44
«Будешь сидеть!» Польские феминистки вышли на митинг 8 Марта
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Феминистки в Польше в Международный женский день собрались на уличной акции протеста. Митинг устроили, чтобы добиться доступности средств контрацепции, передало РИА «Новости».

Участники организаций «Общепольский женский протест» и «Варшавский женский протест» пришли к дворцу президента в центре Варшавы и потребовали, чтобы Анджей Дуда издал указ о разрешении продажи средств «аварийной контрацепции» без рецептов.

Несколько сотен манифестантов заявили, что польский лидер совершает уголовное преступление, не соглашаясь на доступную контрацепцию в стране. Участники протеста скандировали речь «Будешь сидеть!» С 1993 года в Польше запрещены аборты. Полячкам прерывают беременность только в том случае, если на это есть медицинские показания. Также плод разрешают удалить, если он появился в ходе изнасилования.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь против абортов. По его словам, этой процедуре нет «никаких оправданий».

Протесты Митинги Польша 8 Марта

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