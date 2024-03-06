Трамп пришел в восторг из-за побед на праймериз республиканцев в 11 штатах

«Редко политика видела что-то подобное. <…> Для меня большая честь представлять не только Республиканскую партию, но и нашу страну, возвращая ее к здоровью и процветанию», - заметил Трамп.

Так называемый супервторник, когда внутрипартийные выборы проводились одновременно в разных штатах, прошел в США 5 марта.

Ранее СМИ прогнозировали, что соперница Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли может победить на праймериз в округе Колумбия.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что в предвыборной гонке в США участвуют «две старые лошади» (так он назвал действующего американского лидера Джо Байдена и Дональда Трампа), и не факт, что они не испортят борозды. По оценке политика, шанс победить есть у обоих.