Трамп пришел в восторг из-за побед на праймериз республиканцев в 11 штатах
Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев в 11 штатах, среди которых Алабама, Вирджиния, Техас, Массачусетс, Оклахома. В интервью Fox News он назвал супервторник «великолепным вечером».
«Редко политика видела что-то подобное. <…> Для меня большая честь представлять не только Республиканскую партию, но и нашу страну, возвращая ее к здоровью и процветанию», - заметил Трамп.
Так называемый супервторник, когда внутрипартийные выборы проводились одновременно в разных штатах, прошел в США 5 марта.
Ранее СМИ прогнозировали, что соперница Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли может победить на праймериз в округе Колумбия.
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что в предвыборной гонке в США участвуют «две старые лошади» (так он назвал действующего американского лидера Джо Байдена и Дональда Трампа), и не факт, что они не испортят борозды. По оценке политика, шанс победить есть у обоих.