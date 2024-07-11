Стремится к сотрудничеству. Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС

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БРИКС в будущем может получить парламентскую структуру. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе X парламентского форума экономического объединения.

По его словам, такие встречи укрепляют авторитет организации и ее влияние в мире. Взаимодействие стран БРИКС поможет добиться максимальной реализации инвестиционного, экономического, технологического и человеческого потенциала государств.

«Роль парламентских форумов, конференций, их утверждение в мировой политике поистине огромна, говорю это без всякого преувеличения», - подчеркнул президент.

БРИКС пока не имеет институционально оформленной парламентской структуры, но в будущем эту идею обязательно реализуют, уверен Путин.

Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС. Государство в своей внешней политике содействует солидарности, сотрудничеству и диалогу.