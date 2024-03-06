Стало известно, когда Швеция официально вступит в НАТО

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«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем», - указали в СМИ.

Поднятие флага официально ознаменует членство страны в Североатлантическом альянсе. В церемонии подписания документа о вступлении Швеции в блок будет принимать участие премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими Вооруженными силами Микаэль Бюден.

Накануне Тамаш Шуйок вступил в должность президента Венгрии. Первым делом он ратифицировал членство скандинавского государства в НАТО.

Власти Швеции ожидали вступления в блок еще 1 марта. Но процедуру отложили из-за смены венгерского лидера.