Стала известна причина отказа послов стран ЕС от встречи с Лавровым

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Он объяснил, что посольства находятся в постоянном контакте с штаб-квартирами на родине и согласуют с ними свои действия.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны», - подчеркнул Стано.

Представитель ЕС добавил, что представительство объединения уже разъяснило российской стороне ситуацию с отказом послов встретиться с Лавровым.

Ранее глава МИД проинформировал, что европейские дипломаты решили не приходить на встречу с ним. О своем отказе дипломаты объявили за два дня до назначенной встречи.