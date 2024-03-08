08 марта 2024, 11:45

США сбили беспилотник и четыре ракеты хуситов в Йемене

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США 7 марта поразили четыре ракеты и беспилотник хуситов в Йемене. Об этом отчиталось Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

Уточняется, что удары наносились с 15:35 по 16:55 «в целях самообороны». Атаке подверглись противокорабельные крылатые ракеты и один беспилотный летательный аппарат, подконтрольные мятежному движению.

Перед этим истребители Великобритании и США нанесли два удара по международному аэропорту Ходейды на западе Йемена. Это произошло после удара представителей движения «Ансар Алла» по британскому сухогрузу True Confidence в Аденском заливе, в результате которого погибли двое моряков.

Утром 6 марта стало известно, что хуситы атаковали ракетами и беспилотниками два американских эсминца в Красном море. Военный представитель хуситов Яхья Сариа назвал это «уникальной военной операцией» и добавил, что подобные операции против «враждебных целей» могут расширяться, если не прекратится агрессия против палестинцев в секторе Газа.

США Ракеты Беспилотники Йемен
08 марта 2024, 12:14
«Позор для США». Медведев заявил, что Байден зря сравнил себя с Рузвельтом
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Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта. По сравнению с ним действующий глава государства — «позор для США», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Политик напомнил, что Байден сравнил себя с Рузвельтом в обращении «О положении союза». Несмотря на то, что экс-президент был немощным человеком в инвалидном кресле, он вывел США из депрессии, отметил Медведев.

«Байден же - сумасшедший, умственно отсталый человек, который поставил себе целью затащить человечество в ад», - написал зампред Совбеза.

Рузвельт боролся за мир и против фашистов, Байден же активно пытается развязать третью мировую войну. Поэтому он - «позор Соединенных Штатов», заключил Медведев.

Ранее политик жестко высказался о Байдене из-за его планов встретиться с Юлией Навальной и Еленой Зеленской. Женщины не приехали, но президент США этого даже не заметил, заявил Медведев.

Президент США Джо Байден зря вспомнил бывшего американского лидера Франклина Рузвельта. По сравнению с ним действующий глава государства - «позор для США», написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

США Дмитрий Медведев Россия Джо Байден
08 марта 2024, 12:07
Разведчика из США обвинили в продаже секретов Китаю
Unsplash
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Аналитика военной разведки США арестовали за сговор с представителями Китая. Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США, мужчина продал конфиденциальную оборонную информацию за 42 тысячи долларов.

Федеральные прокуроры обвинили Корбейна Шульца в заговоре с целью раскрытия информации о национальной обороне, экспорте оборонных товаров и технических данных без лицензии, а также во взяточничестве.

«Ответчик вступил в сговор с иностранным гражданином с целью ее продажи, что потенциально поставило под угрозу нашу национальную безопасность», - передали в пресс-службе.

Сообщник направил Шульцу минимум 14 платежей на общую сумму около 42 тысяч долларов. Расследованием дела занимались ФБР и Командование контрразведки армии США.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Британия и США участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России. Он также обвинил англосаксов в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

Разведка США Доллары США Россия Китай Северный поток
08 марта 2024, 11:39
Обиженный трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг
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Трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби подал заявление в полицию на писательницу Джоан Роулинг из-за комментария в соцсети. Создательницу книг про Гарри Поттера обвинили в «преступлении на почве ненависти».

Ведущего возмутило, что писательница назвала его мужчиной, хотя по собственным убеждениям и документам он якобы женщина. По мнению журналиста, Роулинг сделала это намерено.

«Я юридически признана трансгендером* <…> неправильно определить мой гендер, зная, кто я, это крайне оскорбительно», - сказал Уиллоуби.

Сама Роулинг обвинения отвергла и заявила, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.

Ранее писательница высмеяла борцов за права трансгендеров *, которые пригрозили бойкотировать ее новое телешоу о Гарри Поттере. Женщину заклеймили за ее многочисленные нападки на активистов ЛГБТ-сообществ*. Но Роулинг в ответ заявила, что приняла меры предосторожности и запаслась шампанским.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России

Преступления Женщины Полиция Гарри Поттер Джоан Роулинг
08 марта 2024, 10:59
Умер японский иллюстратор Акира Торияма
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Не стало японского иллюстратора Акиры Ториямы, автора популярной во всем мире манги Dragon Ball («Жемчуг дракона»). Он умер в возрасте 67 лет, сообщил журнал Weekly Shonen Jump.

«Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти», - написали авторы статьи.

Издание отметило, что мангу Ториямы полюбили не только в Японии, но и во всем мире. Его персонажи и дизайнерское чутье сильно повлияли на многих художников и создателей манги.

Торияма родом из центральной префектуры Айти. Впервые его работы опубликовали в начале 1980-х годов.

Иллюстратор прославился после создания манги Dragon Ball, которую увидели читатели в 1985 году. По ней также сняли множество аниме.

Япония Художники

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