10 июля 2024, 19:34

США разместят в Германии гиперзвуковое оружие

Pxhere
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Соединенные Штаты в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

«Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы», - процитировало представителя Пентагона РИА «Новости».

В дальнейшем их будут размещать в стране на постоянной основе. Американские ударные системы, которые появятся в ФРГ, включают в себя SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

Ранее Белый дом решил разместить ядерное оружие на территории европейских государств, чтобы «снизить риски» его распространения. Планы США назвали «миссией по расширенному сдерживанию» - страна не хочет, чтобы другие государства разрабатывали собственное ЯО. При этом Штаты обещали не возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров и в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Германия США Белый дом в США Оружие
10 июля 2024, 19:49
Жену и двоих дочерей спортивного ведущего связали и убили в Англии
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В городе Буши, расположенном рядом с Лондоном, неизвестный расстрелял из арбалета трех женщин. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

По данным издания, жертвами стрелка стали близкие спортивного комментатора Джона Ханта.

Вернувшись домой после работы, мужчина увидел связанные тела 61-летней жены и двух дочерей 25 и 28 лет.

Прибывшие на место полицейские объявили убийцу в розыск. Главным подозреваемым в расстреле стал 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда. Он раньше встречался с одной из убитых дочерей спортивного комментатора.

Правоохранители предупредили общественность, что злоумышленник очень опасен, у него при себе может быть оружие.

Ранее житель Приморья жестоко расправился со своей тяжелобольной тещей. Он выбросил пожилую женщину с балкона пятого этажа.

Лондон Англия Убийства
10 июля 2024, 19:43
Американцам продлили разрешение на уплату налогов в России
Unsplash
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Американские граждане и организации смогут платить налоги, сборы и импортные пошлины в России вплоть до 9 октября 2024 года. Такое решение приняло Министерство финансов США.

Таким образом Минфин продлил действие разрешения, которое ранее позволяло осуществлять эти операции до 11 июля.

Речь идет о транзакциях при участии Банка России, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов РФ.

Ранее аналитики Уильям Ругер и Томас Сэвидж в статье для The National Interest заявили, что государственный долг Соединенных Штатов, достигший 34,5 триллиона долларов и продолжающий расти, следует признать одной из главных внутренних угроз Америки. Его, по их мнению, придется покрывать либо за счет повышения налогов , либо за счет неконтролируемой инфляции.

США Налоги Россия
10 июля 2024, 18:52
Блинкен обвинил Россию в попытках диверсий в странах НАТО
РИА «Новости»
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Страны Североатлантического альянса столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств со стороны России. Об этом на саммите НАТО в Вашингтоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы», - заявил дипломат.

При этом он, не приводя никаких доказательств, утверждал, что эти события якобы стали частью «российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса».

Ранее Блинкен сообщил , что Дания и Нидерланды начали поставку на Украину истребителей F-16 американского производства, но не назвал их точное количество.

США Россия НАТО
10 июля 2024, 18:48
НАТО не увидел военной угрозы со стороны России
Unsplash
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Его слова привело РИА «Новости».

Россия «слишком занята» специальной операцией на Украине, считает генсек.

«Россия даже отвела на Украину часть сил от границы с НАТО в Финляндии», - сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, с российской стороны исходит угроза «саботажа и кибератак».

Ранее генсек НАТО назвал победу России на Украине самым большим риском для Североатлантического альянса. Такой исход событий существенно навредит блоку.

Посол России в США Анатолий Антонов оценил первый день саммита НАТО в Вашингтоне. Дипломат заявил, что мероприятие подтвердило агрессивную сущность альянса - США и их партнеры не сказали ни слова о мире.

Россия НАТО

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