США рассекретят данные, якобы доказывающие военное сотрудничество РФ с КНДР

«Это касается и таких вопросов, как поставки баллистических ракет и боеприпасов», - процитировала ее «Газета.ru».

Заявление прозвучало во время выступления Рапп-Хупер в центе стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она отметила, что США уже приложили «активные и последовательные усилия» к рассекречиванию этой информации.

Спикер утверждала, что Россия якобы использует северокорейские ракеты и предоставляет КНДР «ценные технические и военные знания», полученные при их применении. Соединенные Штаты хотят «пролить свет на это сотрудничество» ради более качественной подготовки к «принятию мер и координации шагов» в связи с этим. Мира Рапп-Хупер пообещала в будущем обнародовать данные, которые будут появляться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что страна развивает отношения с соседними государствами, в том числе КНДР.