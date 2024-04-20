США произвели свои первые 90 килограммов обогащенного урана

«Завод на юге Огайо уже произвел первые 200 фунтов (около 90 килограммов - прим. ред.) мощного обогащенного урана, первые произведенные в Америке, и предприятие работает над тем, чтобы до конца года произвести почти тонну», - заявил Байден.

Американский президент отметил, что этого объема достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в США. Производство обогащенного урана поможет освободиться от зависимости от импорта энергоносителей.

В феврале стало известно, что атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России. Они уже ищут подрядчиков , чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива.