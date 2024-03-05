США не стали комментировать утечку в Германии, чтобы «не сыграть на руку» России
Правительство США решило не комментировать утечку разговора немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне между НАТО и Россией. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби, его слова передало РИА «Новости».
«Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России», - заявил он.
Кирби отметил, что любое подтверждение утечки только облегчит продвижение «смехотворного» тезиса о проведении «какого-то рода войны между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией».
При этом представитель британского премьер-министра Риши Сунака назвал утечку разговора офицеров бундесвера «очень серьезным вопросом». Он отметил, что разбираться со случившимся должна Германия.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись , которую ей передали «товарищи в погонах». На аудио записали диалог высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту.