США не стали комментировать утечку в Германии, чтобы «не сыграть на руку» России

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«Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России», - заявил он.

Кирби отметил, что любое подтверждение утечки только облегчит продвижение «смехотворного» тезиса о проведении «какого-то рода войны между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией».

При этом представитель британского премьер-министра Риши Сунака назвал утечку разговора офицеров бундесвера «очень серьезным вопросом». Он отметил, что разбираться со случившимся должна Германия.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись , которую ей передали «товарищи в погонах». На аудио записали диалог высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту.