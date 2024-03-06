США и Британию обвинили в подготовке к подрывной работе против России

«Американцы и особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», - подчеркнул Нарышкин.

Он обвинил англосаксов в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». США же, по словам директора СВР, создают широкую разведсеть на Украине и в других странах, в том числе граничащих с Россией, участвуют в подготовке и переподготовке сотрудников украинских спецслужб.

В том же интервью Сергей Нарышкин отметил, что именно украинцам предстоит выбирать , в какой стране им жить, поскольку они являются фактическими хозяевами Украины.