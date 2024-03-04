Сроки запрета поставок СПГ из России назвали в Евросоюзе

«В прошлом году мы обсудили этот вопрос с министрами, и все министры поддержали дополнение к нашей директиве о низкоуглеродном газе и водороде. Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле», - процитировало ее РИА «Новости».

Симсон уточнила, что Еврокомиссия не планирует вести по этому поводу переговоры с Россией. Полностью отказаться от газа из РФ Евросоюз планирует максимум к 2027 году.

Ранее депутат Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду заявил, что в последние два года ЕС опустошает мировой рынок сжиженного природного газа , чтобы компенсировать потери из-за отказа от российских ресурсов.