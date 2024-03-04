04 марта 2024, 17:42

Сроки запрета поставок СПГ из России назвали в Евросоюзе

РИА «Новости»
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Европарламент должен проголосовать по директиве о запрете поставок СПГ из России в ЕС в апреле. Предполагается, что после этого страны смогут «принять меры, не прибегая к санкциям», рассказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«В прошлом году мы обсудили этот вопрос с министрами, и все министры поддержали дополнение к нашей директиве о низкоуглеродном газе и водороде. Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле», - процитировало ее РИА «Новости».

Симсон уточнила, что Еврокомиссия не планирует вести по этому поводу переговоры с Россией. Полностью отказаться от газа из РФ Евросоюз планирует максимум к 2027 году.

Ранее депутат Мариус Арион Нильсен в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду заявил, что в последние два года ЕС опустошает мировой рынок сжиженного природного газа , чтобы компенсировать потери из-за отказа от российских ресурсов.

Газ Запреты Россия Евросоюз Европарламент
04 марта 2024, 17:38
«Абсурдная пропаганда». Германия опровергла обвинения в подготовке к войне с Россией
РИА «Новости»
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Правительство Германии отрицает, что перехваченный разговор немецких военных об использовании ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке к войне с Россией, сообщило издание Financial Times. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что подобные утверждения — «российская пропаганда».

Правительство Германии отрицает, что перехваченный разговор немецких военных об использовании ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту свидетельствует о подготовке к войне с Россией, сообщило издание Financial Times. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что подобные утверждения - «российская пропаганда».

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», - заявил он.

Расшифровку разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, опубликовала журналистка Маргарита Симоньян. После утечки разговора бундесвер первым делом попытался ограничить публикации с записью, заблокировав аккаунты в соцсети X.

При этом официального опровержения не было. После скандала с аудиозаписью в Германии решили обучить военных безопасному общению.

ФРГ оказалась в центре громкого скандала, но России это на руку. Политолог Евгений Михайлов рассказал, что пока страны НАТО будут ссориться из-за своих ошибок, РФ продолжит выполнять свои задачи.

Германия Ракеты Скандалы Военные Войны Россия
04 марта 2024, 15:07
Орбан пообещал продолжить сотрудничество с Россией
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Венгрия в своей экономической политике сохранит отношения одновременно с Западом и Востоком. Она продолжит сотрудничать с Россией в направлениях, не затронутых санкциями, заявил на конференции Торгово-промышленной палаты премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», - сказал он.

Председатель правительства напомнил, что Венгрия находится между Востоком и Западом. По его словам, в своей экономической политике страна сосредоточится на выстраивании отношений с обеими сторонами, в том числе продолжит отношения с Турцией, Китаем и Россией. Виктор Орбан заявил, что после спецоперации «жизнь продолжится».

Одним из успешных направлений сотрудничества с Россией стала ядерная энергетика , заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что приедет в Сочи на форум «Атомэкспо».

Венгрия Международные отношения Торговля Санкции Россия
04 марта 2024, 14:17
Процесс денацификации в Германии назвали незавершенным
РИА «Новости»
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Денацификация Германии по-прежнему не завершилась. Об этом свидетельствует обнародованная беседа немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи.

«Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. Самое чудовищное, что это приведет, <…> если ничего не будет сделано <…> самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии», - процитировало дипломата РИА «Новости».

Радиоперехват и расшифровку беседы офицеров ФРГ опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Военные обсуждали, сколько ракет Taurus потребуется для подрыва Крымского моста. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что власти Германии при этом официально даже не приняли решение о поставках этих ракет для ВСУ. В МИД России 4 марта вызвали посла ФРГ Александра Ламбсдорффа.

Германия Мария Захарова Фестивали МИД РФ
04 марта 2024, 13:14
ИИ создал модель для обложки мексиканского Playboy
Unsplash
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Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку изображение девушки, созданное с помощью нейросети. Об этом информировали на сайте журнала.

Сгенерированная искусственным интеллектом Саманта Эверли - 23-летняя девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Создатель даже завел для нее аккаунт в соцсети, и на него подписались почти 120 тысяч человек.

На сайте отмечается, что популярность Саманты «росла как лесной пожар», но в целом реакции на публикацию были разными.

«Были те, кто аплодировал тому факту, что мы шагаем в ногу с тенденцией. <…> Но в то же время возникли вопросы и паникерские комментарии на тему того, что технологии рано или поздно заменят людей», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, оказался более креативным по результатам тестов на творческое мышление, чем 151 реальный участник испытания.

Модели Искусственный интеллект Соцсети Технологии

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