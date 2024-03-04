Сильное землетрясение произошло в Алма-Ате
В Алма-Ате произошло сильное землетрясение. Об этом сообщило издание «Sputnik Казахстан».
По его данным, в городе работает сирена.
По его данным, в городе работает сирена.
Специалисты, пишут авторы материала, перехватывают много разговоров экстремистского характера, группировки используют войну в секторе Газа как «рекламу о вербовке». Есть реальный риск скоординированной террористической атаки в стране или нападения с участием террориста-одиночки.
«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает <…> Это похоже на то, как когда в 2001 году рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», - рассказал изданию местный депутат, имя которого не стали раскрывать.
Бывший министр внутренних дел Роберт Дженрик предупредил, что разведывательные службы и полиция слишком «перегружены», чтобы справиться. Он уточнил, что угроза по-прежнему в основном исходит от исламистов. Молодые британские мусульмане особенно склонны к вовлечению в экстремизм после обострения палестино-израильского конфликта. Сейчас власти королевства пытаются «напрямую бороться с радикализацией».
Ранее британским судам запретили заходить в Красное море , йеменские хуситы уведомили об этом страховые и судоходные страховые компании. После эскалации конфликта в секторе Газа представители движения предупредили, что не позволят связанным с израильскими атаками судам проходить через море и Баб-эль-Мандебский пролив.
Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail , сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.
Недавно в муниципальном совете Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» и перенести его в Музей коммунистического искусства. Активисты Социалистической партии организовали протест по этому поводу.
Петков заявил, что произошедшее в Софии с памятником советской армии не случится в Пловдиве. Он заверил, что «Алешу» оставят на его прежнем месте.
«„Алеша“ будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу», - подчеркнул он.
По словам депутата, болгарские власти пытаются «понравиться своим западным партнерам». Поэтому возникла идея уничтожать историю своей страны. Он добавил, что в будущем в Софии могут восстановить памятник советской армии.
Советник бывшего президента Франции Николя Саркози Арно Кларсфельд резко высказался о сносе монументов на Украине. По его мнению, молчание европейских лидеров о демонтаже памятников и смена названий улиц в честь нацистов является противоречивым.
«Хорошая новость состоит в том, что конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу», - заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.
Палата представителей в ближайшее время примет и направит в сенат одобренные обеими партиями проекты. Если законодатели не успеют сделать это до 8 марта, в стране наступит частичный шатдаун - из-за прекращения финансирования прекратят работать некоторые федеральные структуры.
Ранее президент США Джо Байден подписал проект закона о временном бюджете , который поддержали обе палаты конгресса. Законодатели смогли договориться о шести документах, благодаря которым удастся продлить работу правительства по важнейшим направлениям, в том числе по энергетике, транспорту и юстиции.
Учения будут проходить с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии и Швеции. В маневрах 13 стран задействуют 20 тысяч военнослужащих. Учения станут масштабным мероприятием, где будут использоваться порядка 50 кораблей и 100 истребителей.
Финляндия направит на маневры Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция - 4,5 тысячи человек.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о подготовке Западной Европы и США к военным действиям. По его словам, белорусские военные фиксируют попытки воздушной и радиотехнической разведки против страны, а также вылеты западной авиации у границ.
Хренин напомнил, что Запад может создавать ударные группировки под видом военных учений. Он также заявил, что белорусские средства ПВО будут сбивать зарубежные самолеты, если НАТО «потеряет тормоза».