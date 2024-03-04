Сильное землетрясение произошло в Алма-Ате

Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail, сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.

Специалисты, пишут авторы материала, перехватывают много разговоров экстремистского характера, группировки используют войну в секторе Газа как «рекламу о вербовке». Есть реальный риск скоординированной террористической атаки в стране или нападения с участием террориста-одиночки.

«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает <…> Это похоже на то, как когда в 2001 году рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», - рассказал изданию местный депутат, имя которого не стали раскрывать.

Бывший министр внутренних дел Роберт Дженрик предупредил, что разведывательные службы и полиция слишком «перегружены», чтобы справиться. Он уточнил, что угроза по-прежнему в основном исходит от исламистов. Молодые британские мусульмане особенно склонны к вовлечению в экстремизм после обострения палестино-израильского конфликта. Сейчас власти королевства пытаются «напрямую бороться с радикализацией».

Ранее британским судам запретили заходить в Красное море , йеменские хуситы уведомили об этом страховые и судоходные страховые компании. После эскалации конфликта в секторе Газа представители движения предупредили, что не позволят связанным с израильскими атаками судам проходить через море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail , сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.