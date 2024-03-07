Швецию «назначат» центром переброски войск после вступления в НАТО

Как отметил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, вступление скандинавской страны в Североатлантический альянс «серьезно увеличит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

НАТО заинтересован в острове Готланд, который находится в Балтийском море. Авторы материала назвали его «гигантским авианосцем». Именно через этот остров альянс может наладить переброску войск, что облегчит «оборону» стран Прибалтики.

Также территории Швеции будут использовать для логистики, что снизит зависимость государств Балтии от Сувалкского коридора.

Накануне телеканал TV4 Nyheterna сообщил, что страна официально вступит в Североатлантический альянс 11 марта. Это должно было случиться в первый день весны. Но процедуру отложили до вступления в должность президента Венгрии Тамаша Шуйока , который первым делом ратифицировал членство Швеции в НАТО.