Школьников в Филадельфии расстреляли на автобусной остановке

Преступление совершили днем 6 марта на автобусной остановке недалеко от перекрестка с проспектом Коттман. Учащиеся Северо-восточной средней школы готовились сесть в подъехавший автобус, когда из припаркованного через дорогу авто вышли три человека и начали стрелять.

Комиссар полиции Кевин Бетель сообщил, что они произвели не менее 30 выстрелов и ранили восемь человек в возрасте от 15 до 17 лет. В одного из подростков попали несколько раз, его доставили в районную больницу в критическом состоянии.

Полиция начала расследование и распространила приметы нападавших. Они приехали на Hyundai Sonata примерно за три минуты до стрельбы и припарковались на месте для инвалидов. Водитель оставался в машине, пока его напарники в масках стреляли в школьников.

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