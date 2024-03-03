Школьников на Тайване отправят в отпуск на фоне роста самоубийств

По данным Минобрнауки Тайваня, проведение дней психического здоровья может помочь учащимся лучше осознавать свое состояние на фоне выгорания в школе. Запуск таких отпусков заинтересовал уже более 40 учебных заведений страны.

В ведомстве отметили, новую меру могут официально внедрить со следующего учебного года во всех средних школах и профессионально-технических училищах.

По данным издания The Guardian, в период с 2014 по 2022 год уровень самоубийств среди молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет вырос более чем в два раза. Минздрав Тайваня сообщал, что число суицидов в стране достигло трехлетнего пика - 3787 случаев за 2022 год.