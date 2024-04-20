Северная Корея провела испытания новой зенитной ракеты
Северная Корея провела тестовый запуск новой зенитной ракеты и испытание мощности сверхбольшой боеголовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР ( ЦТАК ).
«Управление ракетной техники КНДР провело испытание мощности сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты „Хвасаль-1 Ра-3“, и испытательный запуск зенитной ракеты нового типа „Пельджи-1-2“», - написало агентство.
Оба испытания достигли поставленной цели. Тестовые запуски были частью регулярной деятельности главного управления ракетостроения и подведомственных ему оборонных научно-исследовательских институтов и не имеют отношения к ситуации в регионе, отметили в ЦТАК.
Накануне глава КНДР Ким Чен Ын прибыл на торжественное мероприятие , посвященное завершению строительства 10 тысяч квартир в Пхеньяне, на лимузине Aurus. Представительский автомобиль северокорейскому лидеру подарил президент России Владимир Путин.