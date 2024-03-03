03 марта 2024, 14:18

Сенатор Цеков увидел ненависть к России у руководства бундесвера

РИА «Новости»
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В руководстве немецкой армии в настоящее время находятся русоненавистники. Об этом РИА «Новости заявил член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Ситуация с перехваченными диалогами немецких офицеров показала, что в верхушке бундесвера находятся русоненавистники. Это именно ненависть к России, а не русофобство. Они ненавидят русских, не будь такого, то подобных планов не строили бы», - сказал он.

Цеков отметил, что аудиозапись еще раз продемонстрировала циничный уровень военной мысли в странах Запада.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу опубликовала аудиозапись разговоры четырех высокопоставленных руководителей армии Германии, которые обсуждали вероятную атаку на Крымский мост.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что Германия способствует разжиганию очередной мировой войны , как это уже дважды было в прошлом.

Германия Крымский мост
03 марта 2024, 14:40
Миролюбивая ливерная колбаса. Военные подтолкнут Шольца к конфликту с Россией?
Global Look Press
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В Германии попытаются обелить правящий политический альянс после того, как в Сеть просочилась запись обсуждения немецкими военными ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus. На это в Telegram-канале указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, в Германии будут делать упор на то, что во главе страны стоит «миролюбивый парень (он же „ливерная колбаса“)» канцлер Олаф Шольц. И любые разговоры сродни тому, что утекло в Сеть, - «происки военных», которые любят «играть в войнушку». При этом никто не знает, был ли Шольц в курсе обсуждений ударов по Крыму.

«Но даже если не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их», - написал Медведев.

Он подчеркнул, что попытки представить разговор офицеров бундесвера «как игры в ракеты и танчики» - обыкновенная ложь. Медведев предположил, что Германия готовится к конфликту с Россией.

Германия Военные Россия
03 марта 2024, 13:54
Судан отказал Ирану в строительстве военной базы на своей территории
Global Look Press
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Власти Ирана предлагали Судану построить военно-морскую базу на берегу Красного моря в обмен на поставки военной техники. Однако восточноафриканская страна не решилась на этот шаг из-за боязни разорвать связи с Израилем и США, сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание сослалось на информацию от советника по разведке лидера Судана Ахмада Хасана Мохаммеда. По его словам, страна получила от Ирана ударные дроны.

Затем иранские власти предложили передать военный корабль и вертолет взамен возможности строительства базы. Ее могли использовать для сбора разведывательной информации и размещения военных кораблей.

В США считают Иран очагом нестабильности на Ближнем Востоке. Проиранские группировки регулярно атакуют американские военные объекты в этом регионе. В начале февраля США поразили более 80 целей , связанных с КСИР и проиранскими формированиями в Сирии и Ираке.

Военные Иран Судан
03 марта 2024, 13:12
Европейские санкции помогли Турции нарастить поставки туалетной бумаги в ЕС
Unsplash
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Турция смогла нарастить объемы поставок туалетной бумаги в ЕС. По сравнению с уровнем 2021 года показатели увеличились более чем на треть, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные статистики. Главную роль в этом сыграло европейское эмбарго на поставку продукции в ЕС из России.

Агентство обратило внимание, что Турция входила в тройку самых крупных экспортеров туалетной бумаги, но восьмой санкционный пакет против России в 2022-м еще сильнее укрепил ее позиции в этом качестве.

До ограничений Россия была на пятом месте в перечне самых крупных поставщиков товара в ЕС. По итогам 2021-го отгрузки составили 36 тысяч тонн. Турция была на второй строчке рейтинга с 74 тысячами тонн. В 2023 году эта страна продала ЕС уже 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги.

Правда, она все равно осталась на втором месте по объему поставок. На фоне этого республика увеличила покупки сырья у России, которое в том числе используют и для изготовления туалетной бумаги.

Среди крупных экспортеров продукции также находится Китай, занимая третье место. В Европу страна продала почти 56 тысяч тонн.

Также в топ-5 крупнейших экспортеров туалетной бумаги в ЕС по итогам 2023-го попали Индонезия и Босния.

Турция Европа Санкции Россия
03 марта 2024, 12:57
Губернатор Айдахо призвал избавить США от Байдена
Global Look Press
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США пришло время избавиться от власти президента Джо Байдена и вернуть на пост первого лица Дональда Трампа. Об этом в социальной сети X написал губернатор штата Айдахо Брэд Литтл.

«Нам нужно дать отпор либеральным политикам, сократить вышедшие из-под контроля расходы и исправить нашу открытую границу. Пришло время вернуть Дональда Трампа в Белый дом и избавиться от Джо Байдена», - подчеркнул он.

Таким образом Литтл поддержал Трампа в партийном голосовании, которое прошло в штате в субботу. Политик выиграл его с уверенным преимуществом, получив порядка 85% голосов.

Выборы президента в США пройдут в ноябре. От Республиканской партии на голосование выйдет Трамп или Никки Хейли, от демократов выдвинется нынешний президент Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что у Байдена самый низкий коэффициент интеллекта среди всех президентов в истории США.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

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