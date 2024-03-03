«Ситуация с перехваченными диалогами немецких офицеров показала, что в верхушке бундесвера находятся русоненавистники. Это именно ненависть к России, а не русофобство. Они ненавидят русских, не будь такого, то подобных планов не строили бы», - сказал он.

Цеков отметил, что аудиозапись еще раз продемонстрировала циничный уровень военной мысли в странах Запада.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в пятницу опубликовала аудиозапись разговоры четырех высокопоставленных руководителей армии Германии, которые обсуждали вероятную атаку на Крымский мост.

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что Германия способствует разжиганию очередной мировой войны , как это уже дважды было в прошлом.