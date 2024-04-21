Семья Варданяна рассказала о первом звонке за несколько недель

Одному из экс-лидеров армян Нагорного Карабаха Рубену Варданяну, которого задержали силы Азербайджана, впервые за несколько недель позволили сделать звонок близким. Об этом сообщило РБК , сославшись на заявление его семьи.

Во время разговора Варданян заявил, что все время находился в «в полной изоляции». Родные беспокоятся о состоянии его здоровья, которое может ухудшиться.

«Насколько нам известно, ему измеряют только артериальное давление и больше ничего, и мы все больше опасаемся, что состояние его здоровья ухудшается», - заявили родственники заключенного.

Как сообщили журналисты, Варданян объявил голодовку, требуя освободить заключенных Армении, включая себя.

Ранее в Ереване вооруженные гранатами мужчины напали на полицейское отделение. Спецназ Службы национальной безопасности Армении обезвредил одного из трех нападавших, его задержали. Переговоры со злоумышленником вели начальник полиции Армении Арам Ованнисян и глава криминальной полиции Вардан Варданян.