08 марта 2024, 18:12

«Рютте придется подождать». Назначение генсека НАТО отложат

РИА «Новости»
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Назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО произойдет позже, чем ожидалось. Об этом сообщила Нидерландская радиовещательная компания со ссылкой на источники в Брюсселе и Гааге.

«Рютте придется подождать, назначение гендиректора НАТО займет больше времени», - сообщили журналисты.

Премьер-министр - один из основных кандидатов на должность. В конце февраля казалось, что его назначение пройдет быстро, но все оказалось не так просто. Официальной процедуры выбора нового генерального секретаря нет, но Рютте нужна поддержка всех 32 стран-членов НАТО.

Кандидата поддерживает большинство государств, в то числе США, Великобритания, Германия и Франция.

«Но Венгрия заявила, что не поддержит его кандидатуру, и две недели назад появился конкурирующий кандидат на высший пост в НАТО: президент Румынии Йоханнис», - написали авторы публикации.

Ранее колумнист газеты Financial Times Саймон Купер порассуждал на тему, подойдет ли премьер Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Нидерландскому политику придется учитывать противоположные позиции членов НАТО.

Германия США Венгрия Великобритания НАТО Франция
08 марта 2024, 18:43
Умер участник музыкального дуэта Steve & Eydie Стив Лоуренс
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Не стало американского музыканта, певца, актера, композитора и продюсера, лауреата премий «Грэмми» и «Эмми» Стива Лоуренса. Он скончался в возрасте 88 лет, сообщило издание ABC News.

Представитель артиста сообщил журналистам, что причиной смерти певца стали осложнения болезни Альцгеймера. Его сердце перестало биться в больнице 7 марта.

Свой творческий путь Лоуренс начал в 16 лет победой в конкурсе талантов.

Лоуренс был участником дуэта Steve & Eydie. Он выступал вместе со своей женой Эйди Горм. С будущей супругой артист познакомился на «Вечернем шоу» Стива Аллена. Пара поженилась в 1957 году в Лас-Вегасе.

Болезни Кино Актеры
08 марта 2024, 16:55
Глава Гагаузии призвала власти Молдавии дружить с Россией
РИА «Новости»
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Россия не является противником Молдавии, и двум странам следует сотрудничать по многим направлениям. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, сообщило РИА «Новости».

«Россия не враг Молдавии. Нужно дружить по всем направлениям», - указала она.

Гуцул сегодня прибыла в Молдавию из Сочи. Главу автономной области встретили в воздушной гавани соратники и родственники. В аэропорту ее задерживать никто не стал.

В России глава Гагаузии провела переговоры с президентом Владимиром Путиным и посетила Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе». Она обсудила с российским лидером политическую ситуацию в Молдавии. По ее словам, руководство страны пытается спровоцировать в автономной области нестабильную обстановку.

Сочи Молдавия Россия Переговоры Владимир Путин
08 марта 2024, 16:36
Рысь под видом домашнего кота завезли в Испанию из России
Unsplash
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Житель испанского города Марбелья заметил в саду одного из домов 20-килограмовую рысь. Об этом сообщила газета The Olive Press.

Гражданская гвардия Испании подтвердила, что рысь поймали и передали в центр спасения животных в провинции Аликанте. Выяснилось, что дикое животное привезли из Москвы под видом домашнего кота.

«Животное в возрасте около 30 месяцев было незаконно ввезено в Испанию из Москвы в 2022 году», - указали в издании.

Ранее рысь забежала на территорию детского сада в Череповце. Здание оцепили, дикое животное усыпили и отвезли в лес. Специалисты дождались пробуждения рыси и оставили ее, убедившись, что ей ничего не угрожает.

Коты Россия Животные Испания Москва
08 марта 2024, 15:59
Меры безопасности усилили в аэропорту Кишинева, куда прилетит Гуцул
РИА «Новости»
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Жители Молдавии массово прибывают в аэропорт Кишинева, чтобы встретить возвращающуюся из Сочи главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщил RT.

На территории воздушной гавани ввели усиленный контроль из-за большого скопления людей. Сотрудники аэропорта также запретили жителям Молдавии заезжать на территорию на автомобиле.

Ранее глава Гагаузии посетила Россию и встретилась с Владимиром Путиным. Гуцул также провела переговоры в Сочи с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

По словам молдавского оппозиционера Илана Шора, власти Молдавии планируют арестовать главу Гагаузской автономии прямо в аэропорту Кишинева.

Сочи Молдавия Россия

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