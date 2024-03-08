Рысь под видом домашнего кота завезли в Испанию из России
Житель испанского города Марбелья заметил в саду одного из домов 20-килограмовую рысь. Об этом сообщила газета The Olive Press.
Гражданская гвардия Испании подтвердила, что рысь поймали и передали в центр спасения животных в провинции Аликанте. Выяснилось, что дикое животное привезли из Москвы под видом домашнего кота.
«Животное в возрасте около 30 месяцев было незаконно ввезено в Испанию из Москвы в 2022 году», - указали в издании.
Ранее рысь забежала на территорию детского сада в Череповце. Здание оцепили, дикое животное усыпили и отвезли в лес. Специалисты дождались пробуждения рыси и оставили ее, убедившись, что ей ничего не угрожает.