Российские пограничники покинут участок рядом с Азербайджаном

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась», - прокомментировал он.

Посты российских пограничников разместили на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества. Как подчеркнул Пашинян, граница - это символ мира. Премьер убежден, что пограничники Армении и Азербайджана при взаимодействии смогут обеспечить ее охрану.

Пашинян также сказал, что у него нет планов не встречаться с российскими коллегами. Но когда именно это произойдет - пока неизвестно.

Ранее Россия начала досрочно выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Эта территория - давний предмет спора Армении и Азербайджана. Каждая сторона настаивает, что это испокон веков их земля, и приводят различные аргументы.

Российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание « Sputnik.Армения ».