Россия жестко и адекватно ответит на размещение ракет США в Германии

«Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что тогда ответ России будет жесткий и адекватный. Это уже просто недопустимо», - подчеркнула она.

США планируют с 2026 года размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал такие действия серьезной ошибкой , так как они угрожают международной безопасности.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что шаги США направлены на запугивание России.