Россия и Китай запланировали отправку ядерной установки на Луну в 2030-х

Причиной ухода Виктории Нуланд с поста заместителя госсекретаря США является провальная антироссийская политика Белого дома. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала новость о намерении Нуланд уйти в отставку в ближайшие недели и высказала свое мнение о политическом курсе администрации президента США Джо Байдена.

«Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно», - предположила Захарова.

Она напомнила о том, что Нуланд посещала в России православную церковь. Захарова иронично отметила, что российские дипломаты замолвят за нее словечко в монастыре, если та вдруг захочет «замолить грехи».

«Кстати, помня о свечах в православных храмах, если вдруг будет желание податься в монастырь для замаливания грехов, замолвим словечко», - добавила представитель МИД.

Ранее Нуланд указала на несоответствие России желаниям США. По ее словам, российские политические устремления «не устраивают» Белый дом.