«[Россия и Китай] крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», - сказал он.

Ван И заявил, что стратегическое взаимодействие и политическое сотрудничество между странами углубились. По словам министра, Россия и Китай создали новую модель отношений между державами, отличную от формата холодной войны. Он сказал, что государства обеспечат безопасность в регионе.

В 2033–2035 годах запланировали совместную миссию по доставке на Луну ядерной энергетической установки силами китайских и российских специалистов. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что технологические вопросы для реализации будущего проекта почти решили.