Россия и Китай договорились сотрудничать в области спасания на море

«Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане», - передали в оборонном ведомстве.

Моисеев 20 апреля прибыл с делегацией в Китай для участия в симпозиуме. Главнокомандующий Военно-морским флотом России пробудет в КНР до 25 апреля, у него запланировано несколько встреч с представителями Военно-морских сил Китая и других стран.

Ранее СМИ писали, что США хотят пригрозить Китаю санкциями за то, что он якобы поддерживает ОПК России. Источники сообщали, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен «не планирует раскрывать», какими именно будут ограничения, но озвучивали предположение о том, что санкции распространятся на финансовые институты КНР.