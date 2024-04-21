21 апреля 2024, 13:17

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»

Freepik
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Информация следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к ресурсам и страницам сайтов в интернете.

«Доступ ограничивается к сайту», - указано при проверке сайта.

Причины ограничения пока не указаны. «Репортеры без границ» - международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии.

Ранее в России заблокировали Amazon Web Services, GoDaddy.com и ряд других хостинг-провайдеров. Все они зарегистрированы в США. РКН внес их в перечень компаний, обязанных «приземлиться» в РФ - открыть свои офисы в стране.

В первом квартале 2024 года Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов , опубликованных в Сети. Ведомство удаляло материалы с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о российской армии.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

США Интернет Законы Роскомнадзор Россия Армия
21 апреля 2024, 12:36
Глава Гагаузии прибыла в Москву
РИА «Новости»
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Гуцул поучаствует в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС.

«Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы», - передали журналисты.

Во встрече примут участие лидеры партий «Возрождение» и Victorie.

В начале апреля Гуцул уже приезжала в Москву с рабочим визитом. На встрече с президентом Владимиром Путиным она получила от него обещание , что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане. Гуцул также расскзаала, что Молдавия развязала экономическую войну против Гагаузской автономии, из-за которой регион несет огромные убытки.

Молдавия Москва Гагаузия
21 апреля 2024, 12:19
Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе начался со скандала
Global Look Press
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Лидеры Евросоюза экстренно провели саммит, на котором произошел скандал. Причиной стало препятствование полиции Брюсселя проведению конференции Национальных консерваторов, сообщило РИА «Новости».

«Начало саммита ознаменовалось скандалом», - передали авторы материала.

Накануне встречи европейских лидеров в бельгийской столице должна была состояться «Конференция национального консерватизма». Оказалось, что организаторы дважды меняли место встречи, но оба раза им отказали.

В выбранное здание в итоге не дали пройти посетителям, его оцепили сотрудники полиции. В конце концов мероприятие решили закрыть из-за риска возникновения общественных беспорядков.

Ранее делегат Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз планирует к началу лета найти средства для оказания помощи Украине на долгосрочной основе. На февральском саммите в Брюсселе лидеры ЕС утвердили выделение республике 50 миллиардов евро.

Выделение нового пакета помощи Украине одобрили и в США. Но есть нюанс: в первую очередь он направлен на поддержку американского военно-промышленного комплекса.

Саммиты Скандалы Евросоюз
21 апреля 2024, 12:17
ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Global Look Press
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Боевики из группировки «Вилаят Хорасан»*, являющейся филиалом ИГ*, признались в совершении теракта в Кабуле, где в результате взрыва погиб местный житель. Об этом сообщило агентство France-Presse.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Из-за взрыва в афганской столице также пострадали три человека. Теракт произошел вечером 20 апреля в торговом районе Котэ-Санги, где проживают хазарейцы-шииты. Террористы заложили бомбу под автобусом, отметил представитель кабульской полиции Халид Задран.

«Ответственность за нападение взяло на себя „Исламское государство * в Хорасане“», - указали в агентстве.

«Вилаят Хорасан»* является одной из самых жестких группировок ИГ*. Именно она стоит за взрывом в аэропорту Кабула в 2021 году. Когда к власти в Афганистане пришли талибы*, многие люди устремились к воздушной гавани, чтобы покинуть страну. Когда в аэропорту образовались толпы и возникла давка, террорист устроил взрыв. В результате теракта погибло 183 человека. Группировку также подозревают в том, что она спланировала нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Афганистан Терроризм Взрывы Автобусы Полиция Боевики
21 апреля 2024, 11:51
Белый дом впервые введет санкции против израильского батальона — СМИ
Global Look Press
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Администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких дней введет санкции против подразделения израильской армии «Нецах Иегуда». Об этом сообщил портал Axios.

Ограничения наложат в связи с зафиксированными нарушениями прав человека на западном берегу реки Иордан. Источник издания подчеркнул, что это будет первый случай введения санкций в отношении армии Израиля. Военным из подразделения «Нецах Иегуда» запретят получать любую помощь со стороны США и участвовать в американских программах подготовки.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что его страна не поддерживает военную операцию ЦАХАЛ в Рафахе. Он предупредил Израиль об «ужасных последствиях» операции для населения и выразил уверенность в том, что ЦАХАЛ может выполнить все свои задачи, не предпринимая таких действий. США не участвуют ни в каких наступательных операциях, добавил Блинкен.

США Израиль Белый дом в США Военные Санкции Армия Конфликт Израиля и Палестины

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