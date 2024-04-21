Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»

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Лидеры Евросоюза экстренно провели саммит, на котором произошел скандал. Причиной стало препятствование полиции Брюсселя проведению конференции Национальных консерваторов, сообщило РИА «Новости».

«Начало саммита ознаменовалось скандалом», - передали авторы материала.

Накануне встречи европейских лидеров в бельгийской столице должна была состояться «Конференция национального консерватизма». Оказалось, что организаторы дважды меняли место встречи, но оба раза им отказали.

В выбранное здание в итоге не дали пройти посетителям, его оцепили сотрудники полиции. В конце концов мероприятие решили закрыть из-за риска возникновения общественных беспорядков.

Ранее делегат Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз планирует к началу лета найти средства для оказания помощи Украине на долгосрочной основе. На февральском саммите в Брюсселе лидеры ЕС утвердили выделение республике 50 миллиардов евро.

Выделение нового пакета помощи Украине одобрили и в США. Но есть нюанс: в первую очередь он направлен на поддержку американского военно-промышленного комплекса.