Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Информация следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к ресурсам и страницам сайтов в интернете.
«Доступ ограничивается к сайту», - указано при проверке сайта.
Причины ограничения пока не указаны. «Репортеры без границ» - международная неправительственная организация, целью которой является защита журналистов и сотрудников медиа индустрии.
Ранее в России заблокировали Amazon Web Services, GoDaddy.com и ряд других хостинг-провайдеров. Все они зарегистрированы в США. РКН внес их в перечень компаний, обязанных «приземлиться» в РФ - открыть свои офисы в стране.
В первом квартале 2024 года Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов , опубликованных в Сети. Ведомство удаляло материалы с порнографическим и пронаркотическим контентом, экстремистским содержанием, пропагандой ЛГБТ* и фейками о российской армии.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.