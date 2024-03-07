07 марта 2024, 20:41

Red Bull отстранил сотрудницу, обвинившую Хорнера в неподобающем поведении

Global Look Press
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Сотрудницу команды «Формулы-1» Red Bull, выдвинувшую обвинения против руководителя Кристиана Хорнера, отстранили от работы. Об этом сообщил The Telegraph.

Представитель Red Bull отказался комментировать решение и назвал это внутренним вопросом команды.

Расследование по обвинению в неподобающем поведении завершилось в конце февраля. Хорнер остался на своем посту после того, как с него сняли обвинения.

В середине февраля нидерландская газета сообщила, что подчиненная Хорнера обвинила его в домогательствах. Она заявила, что руководитель присылал ей сообщения сексуального характера. В деле разбирались независимые юристы.

Спортсмены Домогательства Работа Формула 1
07 марта 2024, 17:58
Трусы принца Гарри ушли с молотка за 250 тысяч долларов
Global Look Press
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Кэрри «Ройял» Райхерт, бывшая стриптизерша, рассказала о том, как ей удалось разбогатеть на 250 тысяч долларов, продав трусы принца Гарри, потерянные им во время поездки в Лас-Вегас. Об этом сообщило издание The Sun.

Ныне выступающий в защиту традиционных семейных ценностей, 39-летний принц Гарри, живет счастливой семейной жизнью со своей супругой Меган Маркл и их двумя детьми - четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет. Однако он не всегда был примерным семьянином.

В августе 2012 года 27-летний принц Гарри провел выходные с друзьями в Лас-Вегасе. На частной вечеринке в роскошных апартаментах отеля Wynn Las Vegas их развлекала команда стриптизерш, в том числе и Кэрри Райхерт. После встречи с принцем она даже приняла псевдоним «Ройял».

Райхерт рассказала, что во время приватного танца между ней и Гарри возникла страсть. Принц даже сбросил свои трусы, которые Кэрри забрала как трофей.

Спустя годы 52-летняя американка продала эти черные боксеры за 250 тысяч долларов владельцу стрип-клуба в Сан-Диего. Покупатель трусов решил открыть музей, посвященный принцу Гарри.

«По моим оценкам, здесь, в Калифорнии, живут около миллиона британцев или людей с британским происхождением, и они наверняка хотели бы увидеть трусы Гарри», - процитировал предприимчивую экс-стриптизершу Daily Mail.

Кэрри также вспоминала, что весельчак-принц тогда импровизировал на «воздушной гитаре», исполняя хит Майкла Джексона «Beat It» и прикрывая гениталии перчаткой.

США Великобритания Принц Гарри
07 марта 2024, 17:37
«Почему бы нам не напасть?» Восточная Европа захотела конфликта с Россией
Pxhere
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В Восточной Европе стали задумываться о возможном нападении на Россию. Об этом написал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика.

«Мы спрашиваем себя „<…> Почему бы нам не напасть на Россию?“» - заявил собеседник журналиста.

Автор материла также порассуждал на тему, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Политику придется учитывать совершенно противоположные позиции членов военно-политического блока, отметил Купер.

«НАТО нужен мягкий, неидеологический лидер. Марк Рютте будет идеален», - указано в публикации.

Ранее Швеция официально вступила в НАТО. Теперь в составе альянса 32 государства. На фоне расширения блока Россия усилила группировки войск на двух направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Страна продолжит совершенствовать состав и структуру своих военных сил.

Военные Европа Россия НАТО
07 марта 2024, 16:26
Фон дер Ляйен заявила о необходимости производить оружие нового поколения в ЕС
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Для победы на поле боя Европейский союз должен производить оружие нового поколения. Такое заявление сделала Глава Европейской комиссии (ЕК) Урасула фон дер Ляйен, чьи слова привел сайт mk.ru.

Страны ЕС должны укрепить свои армии, подчеркнула политик.

«Европейская народная партия - это та партия, которая сможет вести вперед Европу, способную защитить себя», - сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что государства Евросоюза должны назначить специального комиссара по вопросам обороны в новый состав ЕК.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявил, что на военных учениях в Европе НАТО отрабатывает сценарий вооруженного противостояния с Россией.

Военные Европа Оружие Армия
07 марта 2024, 16:19
Глава Гагаузии Гуцул вернется на родину, несмотря на давление Молдавии
РИА «Новости»
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на запугивание со стороны Молдавии. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Гуцул подчеркнула, что ее долг - быть со своим народом. Это такая же работа, как встречаться с партнерами в России, Турции и других странах и регионах мира, с которыми у Молдавии налажено культурное, торговое и дипломатическое сотрудничество, отметила глава Гагаузии.

Она назвала визит в Россию насыщенным и продуктивным. Однако кому-то в Молдавии это не дает покоя, добавила Гуцул.

Глава Гагаузской автономии встретилась с президентом Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Молдавия Россия Владимир Путин

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