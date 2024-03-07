Путина, Трампа и восемь Байденов нашли в Казахстане

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«Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад», - указано на сайте.

Сейчас в республике живут 12 Касым-Жомартов, один Путин, один Трамп и восемь Байденов. Иногда родители называют детей в честь городов: Астана, Алматы, Шымкент, Семей, Атырау, Тараз, Актобе.

«В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан», - отметили авторы материала.

Кроме того, младенцев называют даже в честь республики - Казахстан. На 29 февраля 2023 года в стране зарегистрировали 24 человека с таким именем.

Необычные и редкие имена любят давать детям и жители России. Например, в Воскресенске новоиспеченные матери и отцы называли девочек - Марта, Лидия, Эмилия и Марьяна, а мальчиков - Эмиль, Леон, Стефан, Лаврентий и Джон.