10 июля 2024, 17:59

Путин выступит перед участниками БРИКС

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин выступит с речью на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она назвала форум значимым мероприятием, важность которого подчеркивает присутствие на нем главы государства.

Конференция состоится 11–12 июля в Таврическом дворце. Главной темой форума станет роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Ранее о планах Путина посетить Парламентский форум БРИКС в Санкт-Петербурге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Следующий саммит БРИКС состоится осенью в Казани. На форум приедут представители разных стран, в том числе премьер Индии Нарендра Моди.

Валентина Матвиенко Владимир Путин БРИКС
10 июля 2024, 18:48
НАТО не увидел военной угрозы со стороны России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Его слова привело РИА «Новости».

Россия «слишком занята» специальной операцией на Украине, считает генсек.

«Россия даже отвела на Украину часть сил от границы с НАТО в Финляндии», - сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, с российской стороны исходит угроза «саботажа и кибератак».

Ранее генсек НАТО назвал победу России на Украине самым большим риском для Североатлантического альянса. Такой исход событий существенно навредит блоку.

Посол России в США Анатолий Антонов оценил первый день саммита НАТО в Вашингтоне. Дипломат заявил, что мероприятие подтвердило агрессивную сущность альянса - США и их партнеры не сказали ни слова о мире.

Россия НАТО
10 июля 2024, 16:59
Полсотни попавших под санкции США нефтетанкеров оказались в простое
Читайте нас в: Google Новости
После того как Соединенные Штаты ввели санкции против 53 перевозящих российскую нефть танкеров, лишь три из них смогли продолжить работу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Полсотни танкеров оказались в простое из-за американских ограничений. Подавляющая часть судов находится в Черном и Балтийском морях, в ремонтных верфях Китая, у берегов Владивостока, Южной Кореи и в Суэцком канале.

Из попавших под санкции 52 танкеров 41 судно относилось к классу нефтеналивных. Это около 7,5% флота судов, занимающихся транспортировкой российской нефти с начала 2023 года.

На прошлой неделе администрация американского лидера Джо Байдена заблокировала предложение Минфина об ужесточении санкций в отношении танкеров, перевозящих нефть из России.

США Санкции Нефть
10 июля 2024, 15:47
Сотни редких змей в штанах попытался провезти контрабандист из КНР
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей. Как сообщил телеканал CNN, контрабандист хотел перебраться через порт Футянь, а рептилий спрятал в штанах.

В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей. Как сообщил телеканал CNN , контрабандист хотел перебраться через порт Футянь, а рептилий спрятал в штанах.

Путешественника остановили, когда он пытался выскользнуть из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь, уточнило издание Channel NewsAsia. При досмотре сотрудники таможни обнаружили, что карманы брюк пассажира были набиты шестью холщовыми сумками и заклеены скотчем.

«После вскрытия каждого мешка были обнаружены живые змеи всевозможных форм, размеров и цветов», - рассказали журналистам в таможенных органах страны.

Всего у мужчины изъяли 104 пресмыкающихся. Среди них были молочная змея, западная свиноносая змея, кукурузная змея (он же маисовый полоз), техасская крысиная змея и бычья змея.

«Ни один из видов не является ядовитым», - уточнили авторы материла.

Ранее таможенники пресекли вывоз 10 тонн морского огурца из России в Китай. Общая стоимость деликатеса превышала 100 миллионов рублей.

Таможня Контрабанда Гонконг Китай Змеи
10 июля 2024, 15:03
Гуманитарная катастрофа. Ельцин предупреждал о фатальности бомбардировок Югославии НАТО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону с Биллом Клинтоном называл бомбардировки Югославии фатальной ошибкой НАТО. Рассекреченную стенограмму разместили на сайте архива нацбезопасности США.

Телефонный разговор между ними состоялся 19 апреля 1999 года. В ходе беседы Борис Ельцин отметил, что агрессия альянса стала причиной гуманитарной катастрофы. Он также добавил, что бомбардировки Югославии значительно ухудшили отношения США и России.

«Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», - заявил экс-президент России своему собеседнику.

В марте этого года Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке Североатлантического альянса на Югославию. Ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой теме.

НАТО Борис Ельцин

Новости по теме