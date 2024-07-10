Путин выступит перед участниками БРИКС

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите в Вашингтоне заявил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России. Его слова привело РИА «Новости».

Россия «слишком занята» специальной операцией на Украине, считает генсек.

«Россия даже отвела на Украину часть сил от границы с НАТО в Финляндии», - сказал Столтенберг.

При этом, по его словам, с российской стороны исходит угроза «саботажа и кибератак».

Ранее генсек НАТО назвал победу России на Украине самым большим риском для Североатлантического альянса. Такой исход событий существенно навредит блоку.

Посол России в США Анатолий Антонов оценил первый день саммита НАТО в Вашингтоне. Дипломат заявил, что мероприятие подтвердило агрессивную сущность альянса - США и их партнеры не сказали ни слова о мире.