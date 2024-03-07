Путин рассказал, кого считает самыми надежными союзниками России

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Таким образом российский лидер ответил на вопрос представителя Сербии, который, как выяснилось, окончил Московскую духовную академию.

«Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом», - подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что дружеские связи между двумя народами сохраняются в течение веков, и в Москве это ценят.

В свою очередь зарубежный участник фестиваля поблагодарил российского президента за возможность учиться в России и сказал, что стремится получить священнический сан.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что планирует объединить романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания».