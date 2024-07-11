11 июля 2024, 00:41

Провал Байдена на дебатах вызвал хаос в Белом доме

РИА «Новости»
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Провальное выступление президента США Джо Байдена на дебатах в конце июня вызвало панику и переполох в Белом доме. Об этом написало агентство Associated Press.

«Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», - отметили авторы материала.

Из-за провала Байдена на Капитолийском холме «разыгралась драма», часть демократов призывает президента уйти в отставку, другие в кулуарах рассуждают, стоит ли открыто выступать против Байдена. Лидеры Демократической партии в это время пытаются заставить всех членов подчиниться. Сотрудники администрации анонимно высказывают опасения, сможет ли нынешний президент выполнять свои обязанности.

Подобные опасения высказывают и американские СМИ. Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос усомнился в способностях Байдена проработать на посту главы государства еще один срок.

США Белый дом в США Выборы президента США Джо Байден Демократическая партия США
11 июля 2024, 00:44
Джордж Клуни призвал Байдена отказаться от гонки во имя демократии
Global Look Press
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Голливудская звезда Джордж Клуни призвал американского лидера Джо Байдена отказаться от борьбы за президентское кресло на предстоящих выборах во имя спасения демократии. Об этом актер написал в колонке для The New York Times.

Клуни отметил, что любит Байдена как сенатора и как президента и считает его своим другом. Актер подчеркнул, что президент за последние годы выиграл много сражений.

«Но единственное сражение, в котором он не может победить, - это борьба со временем», - заявил актер.

Он признал, что с таким кандидатом демократы не смогут выиграть выборы, поэтому он призвал лидеров партии попросить Байдена отказаться от гонки.

«Джо Байден - герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», - добавил Клуни.

Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Глава Белого дома намерен идти «до самого конца», то есть до победы над Дональдом Трампом.

Актеры Выборы президента США Джо Байден Выборы
11 июля 2024, 00:29
НАТО заявил, что продолжит расширяться в Черном море и на Балканах
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс планирует продолжить расширение на Черном море и на Восточных Балканах. Об этом говорится в декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах <...>. Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в Черноморском регионе», ― гласит документ.

Страны альянса продолжат анализировать происходящее в Черноморском регионе, концентрируясь на потенциальных и реальных угрозах НАТО, написали в декларации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России.

Саммиты Черное море Вашингтон НАТО
10 июля 2024, 20:34
Мумию пропавшего 22 года альпиниста нашли в горах Перу
Global Look Press
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В горах Перу нашли останки альпиниста, пропавшего при сходе лавины с горы Уаскаран 22 года назад. Об этом сообщило издание Independent.

В то лето погибла вся группа альпинистов, попавшая под лавину на самой высокой точке Перу. Найденные мумифицированные останки принадлежат Уильяму Стэмпу, 59-летнему американцу.

«Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Документы позволили полиции опознать его тело», - сообщило издание.

Предположительно, останки смогли найти после таяния льда на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах.

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб на высоте около 5100 метров от удара молнии.

Паспорта
10 июля 2024, 19:49
Жену и двоих дочерей спортивного ведущего связали и убили в Англии
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В городе Буши, расположенном рядом с Лондоном, неизвестный расстрелял из арбалета трех женщин. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

По данным издания, жертвами стрелка стали близкие спортивного комментатора Джона Ханта.

Вернувшись домой после работы, мужчина увидел связанные тела 61-летней жены и двух дочерей 25 и 28 лет.

Прибывшие на место полицейские объявили убийцу в розыск. Главным подозреваемым в расстреле стал 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда. Он раньше встречался с одной из убитых дочерей спортивного комментатора.

Правоохранители предупредили общественность, что злоумышленник очень опасен, у него при себе может быть оружие.

Ранее житель Приморья жестоко расправился со своей тяжелобольной тещей. Он выбросил пожилую женщину с балкона пятого этажа.

Лондон Англия Убийства

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