Провал Байдена на дебатах вызвал хаос в Белом доме

«Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», - отметили авторы материала.

Из-за провала Байдена на Капитолийском холме «разыгралась драма», часть демократов призывает президента уйти в отставку, другие в кулуарах рассуждают, стоит ли открыто выступать против Байдена. Лидеры Демократической партии в это время пытаются заставить всех членов подчиниться. Сотрудники администрации анонимно высказывают опасения, сможет ли нынешний президент выполнять свои обязанности.

Подобные опасения высказывают и американские СМИ. Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос усомнился в способностях Байдена проработать на посту главы государства еще один срок.