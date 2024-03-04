Процесс денацификации в Германии назвали незавершенным

Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку изображение девушки, созданное с помощью нейросети. Об этом информировали на сайте журнала.

Сгенерированная искусственным интеллектом Саманта Эверли - 23-летняя девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Создатель даже завел для нее аккаунт в соцсети, и на него подписались почти 120 тысяч человек.

На сайте отмечается, что популярность Саманты «росла как лесной пожар», но в целом реакции на публикацию были разными.

«Были те, кто аплодировал тому факту, что мы шагаем в ногу с тенденцией. <…> Но в то же время возникли вопросы и паникерские комментарии на тему того, что технологии рано или поздно заменят людей», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, оказался более креативным по результатам тестов на творческое мышление, чем 151 реальный участник испытания.