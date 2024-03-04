04 марта 2024, 14:17

Процесс денацификации в Германии назвали незавершенным

РИА «Новости»
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Денацификация Германии по-прежнему не завершилась. Об этом свидетельствует обнародованная беседа немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи.

«Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. Самое чудовищное, что это приведет, <…> если ничего не будет сделано <…> самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии», - процитировало дипломата РИА «Новости».

Радиоперехват и расшифровку беседы офицеров ФРГ опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Военные обсуждали, сколько ракет Taurus потребуется для подрыва Крымского моста. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что власти Германии при этом официально даже не приняли решение о поставках этих ракет для ВСУ. В МИД России 4 марта вызвали посла ФРГ Александра Ламбсдорффа.

Германия Мария Захарова Фестивали МИД РФ
04 марта 2024, 13:14
ИИ создал модель для обложки мексиканского Playboy
Unsplash
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Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку изображение девушки, созданное с помощью нейросети. Об этом информировали на сайте журнала.

Сгенерированная искусственным интеллектом Саманта Эверли - 23-летняя девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Создатель даже завел для нее аккаунт в соцсети, и на него подписались почти 120 тысяч человек.

На сайте отмечается, что популярность Саманты «росла как лесной пожар», но в целом реакции на публикацию были разными.

«Были те, кто аплодировал тому факту, что мы шагаем в ногу с тенденцией. <…> Но в то же время возникли вопросы и паникерские комментарии на тему того, что технологии рано или поздно заменят людей», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, оказался более креативным по результатам тестов на творческое мышление, чем 151 реальный участник испытания.

Модели Искусственный интеллект Соцсети Технологии
04 марта 2024, 10:49
Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в Германии
Unsplash
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Минимум четыре человека погибли, еще 58 пострадали в результате пожара в доме престарелых на западе Германии. Подробности сообщило издание Tagesschau.

Огонь охватил двухэтажное здание в Бедбург-Хау в Северном Рейне-Вестфалии. Пожарным приходилось разбивать окна, чтобы спасти людей.

Ранения различной степени тяжести получили как постояльцы, так и спасатели. Всех пострадавших доставили в больницу, некоторые из жителей сейчас все еще проходят лечение в доме престарелых.

«До сих пор неясно, как возник пожар. По данным экстренных служб, все началось в комнате жильца», - написали авторы материала.

Более 30 палат сейчас непригодны для проживания.

Ранее крупный пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцен. Один человек погиб, шестеро получили серьезные травмы, еще несколько человек отделались легкими ранениями.

Германия Спасатели Пожары Больницы Запад
04 марта 2024, 09:39
Британию предупредили о резком росте угрозы терактов
Unsplash
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Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail, сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.

Специалисты, пишут авторы материала, перехватывают много разговоров экстремистского характера, группировки используют войну в секторе Газа как «рекламу о вербовке». Есть реальный риск скоординированной террористической атаки в стране или нападения с участием террориста-одиночки.

«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает <…> Это похоже на то, как когда в 2001 году рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», - рассказал изданию местный депутат, имя которого не стали раскрывать.

Бывший министр внутренних дел Роберт Дженрик предупредил, что разведывательные службы и полиция слишком «перегружены», чтобы справиться. Он уточнил, что угроза по-прежнему в основном исходит от исламистов. Молодые британские мусульмане особенно склонны к вовлечению в экстремизм после обострения палестино-израильского конфликта. Сейчас власти королевства пытаются «напрямую бороться с радикализацией».

Ранее британским судам запретили заходить в Красное море , йеменские хуситы уведомили об этом страховые и судоходные страховые компании. После эскалации конфликта в секторе Газа представители движения предупредили, что не позволят связанным с израильскими атаками судам проходить через море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail , сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.

Великобритания Суд Газ Полиция

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