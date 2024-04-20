Приднестровье получило заверение от ОБСЕ о мирных методах решения конфликта

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«Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем», - сообщил Игнатьев.

Дипломат подчеркнул, что сейчас главная задача - вернуть Молдавию к нормальной работе за переговорами. Лишь это обеспечит «прозрачную и цивилизованную» процедуру по урегулированию отношений государств.

Запад пытается сделать Приднестровье очагом напряженности, но планы по подавлению этого региона военным путем бесперспективны. Такое заявление 19 апреля сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.