Президент Швейцарии направила Путину сигнал после его переизбрания

Представитель Министерства обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт рассказал о содержимом письма.

«В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России», - отметил он.

Фришкнехт добавил, что швейцарский лидер хотела показать Путину готовность страны к диалогу в «трудные времена». По словам представителя оборонного ведомства, Амхерд обращала внимание на уважение норм международного права и принципов, закрепленных в ООН.

В послании швейцарский лидер подчеркнула, что они должны стать «компасом для достижения мира и процветания». Фришкнехт также объяснил, что письмо не являлось поздравлением Путина с его переизбранием.

Ранее Швейцария согласилась провести на своей территории конференцию по Украине. Мероприятие пройдет в июне. Для обеспечения безопасности власти закроют небо и ограничат дорожное движение.