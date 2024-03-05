Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака после обвинений в «поедании» россиян

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», - написала Каллас.

На фото запечатлена чашка с соком и тарелка с мюсли и фруктами.

Каллас претендует на пост главы дипломатии Евросоюза. Однако она сделала несколько резких заявления в отношении россиян, поэтому в ее кандидатуре засомневались. Европейский источник заявил Politico, что премьер-министр Эстонии не подходит на должность верховного представителя по иностранным делам ЕС.

«Неужели мы ставим на должность того, кто любит „есть русских на завтрак?“» - задался вопросом собеседник издания.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. Ранее Каллас отказалась называть Путина президентом России. Против европейского политика также возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам и объявили ее в розыск.