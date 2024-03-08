08 марта 2024, 08:18

«Позор для нашей страны». Трамп раскритиковал обращение Байдена к конгрессу

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Бывший американский президент Дональд Трамп назвал позорным выступление нынешнего лидера страны Джо Байдена перед конгрессом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Это был позор для нашей страны», - заявил Трамп.

В выступлении Байдена, по его словам, присутствовал гнев и отсутствовало сострадание. Речь преемника о положении союза американский политик назвал худшей из когда-либо произнесенных.

Трамп сильно критиковал Байдена. При этом фамилии оппонента он не произносил, а лишь говорил: «предшественник».

Байден в послании конгрессу обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что американское руководство будет оказывать поддержку Украине , несмотря на возникшие трудности. Также он похвастал американской экономикой , которой якобы завидует весь мир.

Дональд Трамп Джо Байден Экономика
08 марта 2024, 09:32
Стали известны мировые лидеры цветочного экспорта
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Больше всего цветов в мире по итогам 2023 года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор. Суммарная стоимость их поставок составила 6,6 миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости».

Нидерланды стали абсолютными лидером в торговле цветами - за прошлый год страна продала 552 тысячи тонн на 4,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Колумбия, которая заработала на цветах 1,1 миллиарда долларов, а третье - Эквадор с экспортом на 987 миллионов долларов.

В пятерке лидеров оказались Кения и Нигерия. За ними расположились Италия, Китай, Канада, Малайзия и ЮАР.

«При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия - в четыре раза», - написали авторы материала.

Россия в 2023 году экспортировала цветы на 40 тысяч долларов.

Цветы - традиционный подарок женщинам на 8 Марта. Однако не стоит забывать про экологию: лучше отказаться от неперерабатываемой упаковки для букетов. Как правило, она состоит из полипропилена, а переработать его невозможно. После праздников все это превращается в отходы, и тысячи тонн пластика отправляются на полигоны. Сами цветы также могут нанести вред окружающей среде: при больших поставках в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа и пестицидов.

Италия Экспорт Россия Нидерланды Китай Эквадор
08 марта 2024, 09:28
«Мрачная и неамериканская». Карлсон разнес речь Байдена перед конгрессом
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Послание президента США Джо Байдена к конгрессу является самой мрачной и антиамериканской речью за всю историю страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Репортер назвал американского лидера дряхлым стариком, который занимается злобной и жестокой демагогией.

«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», - отметил Карлсон.

Ранее с критикой в адрес Байдена выступил экс-лидер США Дональд Трамп. Он назвал его речь позорной. По его мнению, послание Байдена оказалось худшим из когда-либо произнесенных. Трамп добавил, что в выступлении главы государства отсутствовало сострадание, но был гнев.

В речи Байдена не обошлось и без оговорок. Американский президент при рассказе о социальных проектах страны случайно рекомендовал гражданам слетать в Россию за дешевыми лекарствами. Байден извинился за свой конфуз, но признался, что в Москве медицинские препараты наверняка стоят дешевле, чем в США.

США Конгресс США Джо Байден Такер Карлсон
08 марта 2024, 09:03
США рассекретят данные, якобы доказывающие военное сотрудничество РФ с КНДР
Пресс-служба Минобороны
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Администрация президента США намерена постепенно обнародовать данные, которые якобы доказывают военное сотрудничество России и КНДР. Об этом сообщила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер.

«Это касается и таких вопросов, как поставки баллистических ракет и боеприпасов», - процитировала ее «Газета.ru».

Заявление прозвучало во время выступления Рапп-Хупер в центе стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Она отметила, что США уже приложили «активные и последовательные усилия» к рассекречиванию этой информации.

Спикер утверждала, что Россия якобы использует северокорейские ракеты и предоставляет КНДР «ценные технические и военные знания», полученные при их применении. Соединенные Штаты хотят «пролить свет на это сотрудничество» ради более качественной подготовки к «принятию мер и координации шагов» в связи с этим. Мира Рапп-Хупер пообещала в будущем обнародовать данные, которые будут появляться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что страна развивает отношения с соседними государствами, в том числе КНДР.

США Военные Россия КНДР
08 марта 2024, 08:30
Байден случайно пригласил американцев в Москву
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Американский президент Джо Байден по ошибке посоветовал гражданам США посетить Москву для покупки дешевых лекарств. Президент оговорился во время обращения «О состояние союза», трансляцию выступления провела пресс-служба Белого дома.

Байден рассказал, что пытается решить вопрос с доступностью лекарств в США и принимает необходимые меры для снижения цен на базовые препараты. Он подчеркнул, что его политические оппоненты стремятся отменить эти социальные программы. В ходе речи он напомнил, что в Канаде, Германии, России и других странах лекарства стоят дешевле.

«Если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву… Извините, хотя даже в Москве, вероятно [лекарства дешевле]», - отметил президент.

Байден пообещал американцам, что сможет достать в других странах препараты, цена которых будет отличаться на 40% от той, по которой лекарства продаются в США.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу государства из-за его выступления в конгрессе. По мнению республиканца, речь Байдена оказалась худшей из когда-либо произнесенных.

США Лекарства Россия Медицина Джо Байден Москва

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