«Позор для нашей страны». Трамп раскритиковал обращение Байдена к конгрессу
Бывший американский президент Дональд Трамп назвал позорным выступление нынешнего лидера страны Джо Байдена перед конгрессом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Это был позор для нашей страны», - заявил Трамп.
В выступлении Байдена, по его словам, присутствовал гнев и отсутствовало сострадание. Речь преемника о положении союза американский политик назвал худшей из когда-либо произнесенных.
Трамп сильно критиковал Байдена. При этом фамилии оппонента он не произносил, а лишь говорил: «предшественник».
Байден в послании конгрессу обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что американское руководство будет оказывать поддержку Украине , несмотря на возникшие трудности. Также он похвастал американской экономикой , которой якобы завидует весь мир.