«Потопят все». Сценарий войны с Россией раскрыли в США

Королева Камилла на фоне сложностей во дворце решила временно уехать из Англии. На днях она улетела в теплые края, сообщило Daily Mail.

По данным издания, королева отправилась отдыхать на частном самолете. Вернуться к работе Камилла Паркер-Боулз планирует уже 11 марта на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.

После новостей об онкологии у короля Карла III Камилла бросила все силы, чтобы заботиться о нем. Также ей пришлось заменять на официальных приемах Кейт Миддлтон, которой в январе сделали операцию.

Согласно данным The Sun , после смерти Карл III королева Камилла утратит свой титул. Вместо этого она станет вдовствующей королевой.

В начале февраля этого года стало известно, что у короля Великобритании Карла III диагностировали рак предстательной железы. Сначала он находился в Сандрингемском дворце в Норфолке, но потом принял решение вернуться в Лондон, чтобы продолжить лечение.