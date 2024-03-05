Постпредство ЕС придумало оправдание для отказа от встречи с Лавровым

В ведомстве отметили, что министр действительно приглашал дипломатов на беседу, однако Лавров якобы «не предложил повестку встречи».

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после отказа послов стран Европейского союза встретиться с главой МИД России уровень дипломатических отношений с этими государствами должен снизиться. Он также предложил «всех этих послов» выгнать из РФ.

Сам Лавров заявил, что послы Евросоюза долго думали, но в конечном итоге побоялись придти на встречу и за два дня до указанной даты отклонили приглашение.