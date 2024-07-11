11 июля 2024, 09:32

Попытка Запада подорвать Россию нарастила опасность третьей мировой войны

Global Look Press
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Опасность третьей мировой войны нарастает, и возникнуть она может в Европе. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Ведь главная причина этого - отчаянная попытка Запада подорвать Россию», - подчеркнул он.

Политолог отметил, что настаивает на возрождении роли ядерного фактора в качестве надежного предохранителя. По его мнению, это нужно как для защиты России, так и всего мира.

В интервью эксперт также отметил, что крушение Запада вызовет появление новых мировых центров.

«Одни государства опускаются, другие поднимаются <…> Это естественный процесс», - пояснил он.

О том, что Россия заинтересована в мире , а Запад - в развязывании глобального конфликта и сбыте новых партий оружия, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заметил, что некоторые страны буквально прокладывают путь к третьей мировой войне. Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США переживают ужасные времена , а нынешний лидер Джо Байден как раз втягивает страну в мировую войну.

Европа Войны Россия Запад
11 июля 2024, 08:19
«Политика США вызывает отторжение». Американцы запаниковали из-за встречи БРИКС
РИА «Новости»
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Июньская встреча глав МИД БРИКС и партнеров указала на растущее недовольство политикой Соединенных Штатов в мире. Об этом заявил международный обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek.

Журналисты и наблюдатели уделили пристальное внимание саммиту «Большой семерки» и конференции по Украине, но не состоявшемуся в России ключевому мероприятию - встрече министров иностранных дел БРИКС с коллегами из двух десятков стран Глобального Юга.

«Эта встреча <…> показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран», - подчеркнул Галлахер.

По его словам, мероприятия БРИКС выгодно отличаются от саммитов на Западе. Организация продвигает более справедливые системы безопасности, финансов и управления.

В очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства , рассказала ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На Западе ничего не могут сделать с расширением организации.

США БРИКС
11 июля 2024, 07:45
Страны Евросоюза подготовили «наказание» Орбану за визит в Россию
Unsplash
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Государства Европейского союза собираются бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией. Это станет «наказанием» премьер-министру страны Виктору Орбану за визит в Москву, сообщило издание Politico.

Во время закрытой встречи представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны коллег. Если Орбан продолжит свой действующий курс, Венгрии грозят «реальные последствия», отметили авторы материала.

Одной из таких мер станет бойкот неформальных встреч. На мероприятии Евросовета, которое состоялось 9 июля, присутствовали представители лишь семи из 27 стран.

Стремление Орбана урегулировать конфликт на Украине вызвало негодование у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассказал французский политик Флориан Филиппо. По его словам, венгерский премьер «троллит ЕС».

Венгрия Россия Евросоюз Виктор Орбан
11 июля 2024, 07:14
«Серьезная ошибка». Антонов — о планах США разместить ракеты в ФРГ
Unsplash
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Планы Соединенных Штатов разместить ракеты средней и меньшей дальности в Германии напрямую угрожают международной безопасности. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, чьи слова привело РИА «Новости».

Дипломат назвал такие шаги крайне дестабилизирующими - американцы усиливают риск гонки вооружений.

«Это - серьезная ошибка Вашингтона», - подчеркнул Антонов.

Он предупредил, что толерантность России к провокациям против безопасности не безгранична. Американские объекты ракетного ударного потенциала на территории Германии окажутся в створе российских прицелов.

Ранее Антонов оценил первый день саммита НАТО. По его словам, участники встречи продолжают нагнетание военного психоза , а также навязывают авторитарные порядки, отвечающие интересам «золотого миллиарда».

Германия США Ракеты Россия
11 июля 2024, 05:23
«Эта дружба — надолго». Ядерные проекты связали отношения России и Индии
РИА «Новости»
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Общие проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новую ступень в российско-индийских отношениях. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Отношения [премьер-министра Индии Нарендры] Моди и [президента РФ] Путина <…> теперь „позеленели“. Мало того - они стали еще и ядерными», - заявили журналисты.

В публикации отметили, что раньше сотрудничество между двумя странами ограничивалось торговлей углеводородами. Теперь государства делают ставку на уран и «зеленые» энергетические источники.

Кроме того, долгосрочные отношения Индии и России связаны с постоянным обслуживанием АЭС специалистами Росатома. Также индийские предприятия будут заправлять российским ураном.

«Складывается ощущение, что эта дружба - надолго. Углубление ядерного сотрудничества <…> свяжет страны на десятилетия вперед», - подытожили на телеканале.

Ранее Путин и Моди призвали к реформе Совета Безопасности ООН и присоединению Индии к числу постоянных членов. Это нужно для более эффективного решения вопросов, связанных с безопасностью и миром.

Индия Международные отношения Россия

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