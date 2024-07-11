Журналисты и наблюдатели уделили пристальное внимание саммиту «Большой семерки» и конференции по Украине, но не состоявшемуся в России ключевому мероприятию - встрече министров иностранных дел БРИКС с коллегами из двух десятков стран Глобального Юга.

«Эта встреча <…> показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран», - подчеркнул Галлахер.

По его словам, мероприятия БРИКС выгодно отличаются от саммитов на Западе. Организация продвигает более справедливые системы безопасности, финансов и управления.

В очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства , рассказала ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На Западе ничего не могут сделать с расширением организации.